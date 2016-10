06/10/2016 às 11:45h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: A Secretaria de Obras está aguardando a interrupção das chuvas para começar a terraplanagem

Área do complexo esportivo de Maricá tem estudo topográfico

>> A Secretaria de Obras está aguardando a interrupção das chuvas para começar a terraplanagem

A Prefeitura iniciou ontem, os estudos topográficos no local que receberá o Complexo Esportivo do Caxito. A ordem de início dos serviços foi dada na semana passada. Seguindo as exigências do Ministério dos Esportes, a Prefeitura vai entregar o terreno pronto para que as intervenções aconteçam. A Secretaria Municipal Adjunta de Obras está aguardando a interrupção das chuvas para começar a terraplanagem e as fundações, entre outras ações necessárias.

O Complexo Esportivo do Caxito é formado por dois programas do Ministério dos Esportes, através de convênio com o Governo Federal. Um é o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), que contará com 13 modalidades esportivas e revitalização do Campo de Várzea do Caxito; e o outro é a construção de duas quadras de tênis profissional com mesas de pingue-pongue no entorno. Todo complexo será construído seguindo as normas de acessibilidade. As modalidades que compreendem esportes olímpicos e paralímpicos e serão monitoradas e acompanhadas por profissionais. O cronograma de execução está sendo seguido e a previsão de conclusão das obras é de 6 meses.

O estudo topográfico é importante para a execução do projeto esportivo, pois vai determinar os limites das intervenções que deverão ser realizadas pela empreiteira contratada, seguindo exatamente o que está firmado em contrato.