Legião da Boa Vontade tem vagas para curso em Maricá

05/10/2016 às 11:40h Enviado por: administrador

Foto: O curso visa que o participante administre a própria renda e também possa concorrer no mercado de trabalho naquela região

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), está com inscrições abertas para o Curso gratuito de Biscuit, por meio do programa Capacitação e Inclusão Produtiva, que visa auxiliar o participante a gerir sua própria renda e também para o concorrido mercado de trabalho. A LBV oferece 15 vagas e as aulas acontecem toda 3ª feira das 14hs às 16hs.





Tornando-se um profissional capacitado para o artesanato, o interessado vai aprender a preparar a massa de biscuit, além de conhecer novas técnicas de artesanato com o material. Além de ter a possibilidade de adquirir uma renda extra”, explica o instrutor do curso.





Para se inscrever, basta ter a idade mínima de 14 anos e comparecer à LBV levando documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, das 9hs às 16hs.





O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Maricá está localizado na Avenida Francisco Sabino da Costa, 355 – Centro. Telefone para informações: (21) 2634-2027.