Após vitória, Sadinoel diz que priorizará Saúde e Educação

04/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

Por Sérgio Soares

Horas após ser anunciado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) como vencedor das eleições municipais em Itaboraí, o deputado estadual Sadinoel Souza tirou o dia de ontem para agradecer aos eleitores a expressiva votação do último domingo, quando conseguiu cerca de 56 mil votos, quase metade do total no município. A príncípio, o candidato quer priorizar melhorias nas áreas de Saúde e Educação a partir do dia primeiro de janeiro, mas primeiro quer tomar ciência da atual situação da prefeitura para detalhar seu planejamento.



Os próximos dias até o fim do ano serão destinados também`a escolha da equipe de trabalho para a sua gestão no governo municipal. A assessores próximos, Sadinoel confidenciou que a prioridade será o cumprimento de seu programa de governo para conquistar também a confiança da população ao longo de seu mandato.

Comemoração - No domingo, Sadinoel acompanhou a apuração no comitê de campanha, no Centro de Itaboraí, e tão logo o resultado foi confirmado, uma pequena comemoração foi realizada, mas terminou antes de meia noite, a pedido do próprio vencedor. O novo prefeito de Itaboraí acordou cedo e durante a manhã, percorreu a região central da cidade para agradecer a expressiva votação. O mesmo foi feito também no estúdio que foi usado ao longo da campanha. A mensagem foi veiculada durante todo o dia nas redes sociais.