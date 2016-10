Ponte sobre o Rio Aldeia vai ganhar acostamento

01/10/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A ponte passará a contar com acostamento, passeio para pedestres e terá outras melhorias Foto: Divulgação

Apartir da próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, os usuários que trafegarem pela BR-101 RJ/Norte, na região de Itaboraí, deverão redobrar a atenção à sinalização. Autopista Fluminense, empresa do grupo Arteris responsável pela administração da rodovia entre a divisa com o Espírito Santo e Niterói, realizará obras de reforço estrutural e alargamento da ponte sobre o rio Aldeia, no km 295,6, na pista sentido Espírito Santo.



A ponte passará a contar com acostamento e passeio para pedestres. A obra é uma intervenção preventiva, com previsão de término na primeira quinzena de dezembro. O objetivo é adequar a estrutura para o atual peso máximo permitido nas rodovias, impedindo a redução de sua vida útil.

Durante toda a execução das obras, será necessário o bloqueio parcial da pista. Os usuários terão como alternativa acessar a via lateral na região, ficando três faixas de rolamento liberadas ao tráfego neste sentido. O Centro de Controle Operacional da concessionária irá coordenar a operação neste local, que contará com sinalização especial de alerta aos motoristas por meio de placas e painéis de mensagens variáveis. Não haverá interdições na pista sentido Niterói no período.

O reforço e alargamento em pontes e viadutos da BR-101 RJ/Norte está previsto no contrato de concessão da Autopista Fluminense com o governo federal. Mais informações podem ser obtidas no websitewww.autopistafluminense.com.br.