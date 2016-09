Guardas municipais da região concluem curso

30/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O curso foi oferecido pela segunda vez aos agentes de Itaboraí e teve duração de 20 horas Foto: Divulgação

Cerca de 80 guardas municipais de Itaboraí e outros cinco do município de Rio Bonito finalizaram, na última quarta-feira, o curso para utilização do spray de pimenta e das pistolas de choque (Spark). O curso foi oferecido pela segunda vez aos agentes de Itaboraí e teve duração de 20 horas. Na primeira oportunidade, em 2014, cerca de 50 profissionais participaram da instrução. Na fase inicial das aulas foram abordados conhecimentos teóricos sobre os armamentos, as normas de segurança, seus componentes técnicos. Nesta semana, foi concluída parte prática.



De acordo João Henrique Ribeiro, instrutor da Guarda Municipal de Macaé e responsável por conduzir o curso, a atuação dos agentes diante de um cenário de conflito deve ser pautada pelo uso progressivo da força, calculado a partir do nível de ameaça. “O objetivo da arma elétrica é incapacitar o infrator, protegendo o agente e reduzindo os riscos”, explicou.

Ribeiro comentou, ainda, que cada disparo está limitado a cinco segundos pela própria arma. No entanto, o agente, sempre que achar necessário, pode bloquear o equipamento e reduzir esse tempo.

Para o comandante da Guarda Municipal de Itaboraí, Alexandre Barbosa, a iniciativa faz com que a categoria se sinta valorizada. “O município possui 50 pistolas doadas pela secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A partir dessa qualificação, teremos condições de ampliar esse número”, lembrou.