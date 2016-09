Panfletagem no centro de Maricá acaba na polícia

29/09/2016 às 13:40h Enviado por: Sergio Soares

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral apreenderam fantasias de militantes políticos no Centro Foto: Divulgação

Faltando apenas quatro dias para as eleições municipais, o clima anda ‘quente’ nas ruas de Maricá e tem mobilizado fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a polícia. Na manhã de ontem, uma confusão envolvendo representantes de dois grupos políticos no centro da cidade, em frente à rodoviária da cidade, acabou na 82ª DP (Maricá).

A confusão começou quando um correligionário do candidato a prefeito de Maricá, Marcelo Delaroli (DEM) observou um rapaz entregando panfletos que estariam denegrindo a imagem do candidato oposicionista. Os panfletos não teriam CNPJ, o que caracteriza irregularidade. Em meio a confusão, policiais militares foram chamados e tiveram que intervir.

Uma grande confusão começou quando a pessoa que estava com os panfletos se negou a cumprir a orientação dos policiais e ir para a delegacia. O PMs então algemaram o rapaz. Durante a confusão, de acordo com a PM, uma mulher tentou tirar a arma do policial que estava no coldre de sua cintura.

Duas pessoas foram levadas para a Delegacia de Maricá, sendo que uma delas foi autuada por desobediência e desacato. Os panfletos que estavam sendo distribuídos foram apreendidos.

Apreensão - Em outra ação, fiscais do TRE apreenderam, na tarde de anteontem, várias fantasias de ‘fantasmas’ que estavam sendo usadas por militantes políticos no Centro de Maricá.