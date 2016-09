Dois jovens morrem em passeio no parque de Maricá

27/09/2016 às 13:35h Enviado por: Sergio Soares

Bombeiros foram auxiliados por moradores Foto: Divulgação

Terminou em tragédia um passeio de dois jovens de Maricá pela Serra do Camburi, naquele município, no fim da tarde de segunda-feira. Os dois morreram ao despencar, de uma altura de 70 metros, em local de pouca visibilidade, ao resolverem deixar a motocicleta próximo a rampa de parapente e seguir a pé em busca de outra trilha, até um mirante, onde teriam visão privilegiada do município. Um dos corpos foi achado por bombeiros da cidade horas após o acidente. O outro foi achado no início da manhã de hoje.