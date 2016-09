Campanha leva população a postos de saúde em Maricá

27/09/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Na ocasião, foi possível atualizar o cartão e ainda realizar o acompanhamento do Bolsa Família Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, por meio do Programa de Imunização, realizou no último fim de semana, o Dia ‘D’ de Mobilização Nacional da Campanha de Multivacinação.

Na ocasião foi possível atualizar o cartão de vacina e ainda realizar o acompanhamento da Saúde do Bolsa Família. A campanha segue até a próxima sexta-feira e tem como objetivo oferecer todas as vacinas do calendário da criança e do adolescente.

Coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Núbia Brum explica que a multivacinação visa avaliar e, se necessário, vacinar as crianças menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 anos. Para isso, estão disponíveis as vacinas Pentavalente, Rotavírus, Pólio intramuscular, Meningocócica c, Pneumo 10, Hepatite A, Antitetânica, Tríplice Viral, Varicela, Pólio oral, Hepatite b e HPV quadrivalente.

A vacina contra o HPV é para meninas com idade de 9 a 13 anos. Vale destacar, que a vacina BCG está disponível somente no Posto central, as segundas, quartas e quintas­feiras, das 8h às 10h30.

O Dia ‘D’ de vacinação aconteceu em todos os postos, com exceção de Santa Paula, onde uma equipe do posto realizou a imunização na Escola Municipal Vereador Osdevaldo Marins, das 8h às 16h. A população aproveitou o sábado para participar da campanha. Thalissa Soares, 18 anos e moradora de Inoã, levou o filho de um ano e dois meses ao posto Caio Figueiredo.