Maricá se credencia a receber repasses para laqueaduras

21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Programa de planejamento executado pela Prefeitura de Maricá conta com 3.295 famílias cadastradas Foto: Divulgação

O Serviço de Planejamento Familiar ou Planejamento Reprodutivo de Maricá foi credenciado junto à Secretaria Estadual de Saúde. A partir de agora, os procedimentos cirúrgicos de laqueadura tubária, popularmente conhecida como ligadura de trompas, e os de vasectomia realizados no Hospital Municipal Conde Modesto Leal passam a integrar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Com isso, o valor dos procedimentos realizados será repassado, como acontece nos outros municípios que já integravam o cadastro. Antes, a Prefeitura custeava os procedimentos, o material e os profissionais. Com o cadastro, o custeio será dividido entre Estado e Prefeitura, que continuará contratando os profissionais.





A equipe de planejamento familiar conta hoje com dois médicos ginecologistas e obstetras, um anestesista, um pediatra, um urologista, dois instrumentadores e técnicos de enfermagem, uma assistente social, uma enfermeira, uma psicóloga e uma coordenadora. Atuam com o objetivo de orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), prevenção e gravidez precoce e oferecer à população métodos contraceptivos reversíveis (Dispositivo Intrauterino ­ DIU, injetável e oral) e os considerados irreversíveis (laqueadura e vasectomia).





A equipe integra o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (Paismca), que conta com 3.295 famílias cadastradas e atendidas e já realizou 450 cirurgias de laqueadura e 250 vasectomias, de acordo com a Lei 9263/96, que dispõe sobre o Planejamento Familiar. “Com o credenciamento poderemos ampliar nosso público de atendidos junto ao programa, além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e promover maior intervalo entre os partos, possibilitando melhor qualidade de vida à população”, afirma Maria Magdalena Kelly Pinto, Coordenadora do Paismca.





A cabeleireira Joyce Pereira tem 30 anos e mora no bairro Jacaroá. Foi cadastrada e já passou pela equipe. “Vou fazer a laqueadura. Passei pela enfermeira, pela assistente social, pela psicóloga e já vou agendar minha cirurgia”, disse, ao lado do marido, o motorista Fabio Souza do Amaral, também participante. Para a servente Fernanda da Silva Alcântara, 30 anos, moradora de Itaipuaçu, a definição pelo contraceptivo irreversível chegou com a gravidez do quinto filho. “Tenho quatro filhos e estou grávida. Para mim, fazer a ligadura é ótimo”, disse Fernanda.





Quem quiser participar do Planejamento Familiar pode procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e pedir informações sobre os métodos contraceptivos oferecidos, sobre doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e outros assunto ou ir diretamente ao Centro de Diagnóstico (prédio ao lado do Hospital Municipal Conde Modesto Leal), na Sala 6, de segunda à sexta­feira, de 8h às 17h, e levar o documento de identidade para se cadastrar.





O (a) paciente será acolhido pela equipe multidisciplinar formada por enfermeira, psicóloga e assistente social. Após orientação sobre todos os métodos oferecidos pela Rede e escolha do (a) paciente, haverá o direcionamento para o método escolhido.