Família mantém campanha de ajuda à Aline de Paula

19/09/2016 às 06:00h

Mesmo com diversas doações e gestos de carinho, a situação da jovem Aline de Paula Abreu, de 17 anos, continua complicada. Depois de receber uma doação de R$14 mil da comunidade Maçom da região, os familiares da menina estão vendo os custos mensais subirem e as doações despencarem. Atualmente, os gastos com remédios e profissionais de saúde beiram os R$8 mil mensais. Com um tumor cerebral desde os cinco anos e um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no ano passado, a jovem passa 24h por dia na cama. Para facilitar o deslocamento da filha, Alda Lúcia de Paula Abreu, de 49 anos, usou parte do dinheiro doado pelos maçons e comprou um guincho que auxilia a remoção da menina da cama. "Esse sempre foi um dos objetivos meus. Quando peguei o dinheiro, pesquisei e comprei este aparelho. Ele ajuda na remoção dela, de forma mais confortável. Agora podemos tirá-la da cama sem que ela sinta nada", explicou Alda. Além de cuidar da filha em casa, Alda sonha em ver a menina em outra unidade médica. De acordo com ela, seria importante que o tratamento de Aline fosse transferido para o Instituto Estadual do Cérebro (IEC). "Minha filha tem um tumor na cabeça, então seria importante ela ser acompanhada pela unidade especializada. Sabemos que o Inca é referência, mas queremos tentar alguma outra coisa para que o tratamento da Aline evolua", disse. Na tentativa desespera de ver a recuperação da filha, Alda está buscando alguns médicos especializados em tumores na cabeça que possam ajudar no caso. De acordo com ela, um cirurgião, do Rio de Janeiro, foi recomendado, mas a localização dele está complicada. "Me informaram de um cirurgião, mas não consigo localizá-lo. Quero tentar de tudo para ver minha filha bem. Vou continuar lutando pela saúde dela", contou.