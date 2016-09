Não faço acordo político para vender o nosso povo

18/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Foto: Divulgação

O deputado estadual Dr. Sadinoel, de 46 anos, é o candidato do Partido da Mulher Brasileira (PMB) para concorrer à prefeitura de Itaboraí. Advogado há 19 anos, foi o primeiro defensor dativo (advogado gratuito) da Justiça Federal do Estado do Rio e tem como principal proposta implantar políticas públicas para monetizar os cofres públicos, além de construir um aeroporto de cargas no município.



O SÃO GONÇALO - Como o senhor vê o atual momento político, em que as pesquisas o colocam em posição favorável?

DR. SADINOEL - As pesquisas, hoje são favoráveis. Estamos de 10 a 15 pontos percentuais acima do segundo. Mas a melhor pesquisa é estar na rua em contato com o povo. A expectativa é a melhor possível, para que a gente consiga reunir os agentes sociais e não políticos. Tenho dificuldade de relação com os agentes políticos porque não faço acordo para vender o povo.

OSG - O que o senhor pode destacar de seu primeiro mandato como deputado estadual na Alerj?

SADINOEL - Dentro deste um ano e meio de mandato, coloquei 46 Projetos de Leis na Alerj e desses, dois já são leis estaduais. Um é do aleitamento materno em público e outro é da não lacração das sacolas das mães em supermercados.

OSG - Itaboraí foi apontada há alguns anos como o grande investimento nacional, com a construção da refinaria, mas por conta dos escândalos divulgados pela Lava-Jato, a cidade acabou sofrendo as consequências. Como o senhor vê esse cenário e o que pretende fazer para reverter esse quadro?

SADINOEL - O grande problema da refinaria, anunciada de 2005 para 2006, foi que não houve nenhum investimento local. Não houve preparação da população para a chegada do pólo petroquímico e não houve aprimoramento da mão-de-obra local, que só absorveu 6% dos trabalhadores no Comperj de um total de 36 mil pessoas. E outro fator primordial foi a falta dos poderes Legislativo e Executivo atuando de forma séria, que brigassem pela cidade.

OSG - Mas o que pode ser feito?

SADINOEL - Se isso acontecesse, nós poderíamos criar leis que pudessem favorecer a cidade, como por exemplo entrar, na guerra fiscal do ISS. Vamos lutar também para trazer um aeroporto de cargas para Itaboraí, que ficaria na estrada Manilha-Magé, onde faria manutenção de aeronaves no Brasil.

OSG - O município de Itaboraí pode ter a terceira equipe do Leste Fluminense a fazer história na elite do futebol carioca. Como prefeito, caso seja eleito, o senhor pretende investir no esporte?

SADINOEL - Sem dúvida. vamos continuar, mas não podemos botar apenas a Prefeitura como única patrocinadora.