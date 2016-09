Alvará on line facilita a vida de empreendedores

17/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O procedimento é realizado por meio do Sistema de Registro Integrado da Junta Comercial Foto: Divulgação

Abrir uma empresa está cada vez mais ágil e simplificado em Itaboraí. A partir de agora, empreendedores interessados em obter alvará para atividades na cidade poderão solicitar o documento pela internet. Com isso, os trâmites processuais podem ser concluídos em até 24 horas. Isso, desde que o interessado reúna todos os documentos necessários e pague as taxas dentro dos prazos.



O procedimento é realizado por meio do Sistema de Registro Integrado (Regin), da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que visa desburocratizar o processo de abertura e alteração de empresas, integrando os órgãos públicos envolvidos, dentre eles, a própria Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda Estadual e prefeituras.

Para solicitar o documento, o contribuinte deverá acessar o site da Jucerja – www.jucerja.rj.gov.br –, ou, se preferir, acessar o link disponibilizado no site da Prefeitura (www.empreendedor.itaborai.rj.gov.br). Para utilizar o serviço é necessário criar um cadastro no site da Jucerja.

A ferramenta conta com informações sobre documentação, suas etapas e taxas necessárias para a obtenção do documento. Ao cumprir as etapas, o contribuinte receberá uma notificação de que seu alvará está disponível para a impressão.