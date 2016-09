Caminhão sem freio invade casas em Inoã

16/09/2016 às 12:55h Enviado por: Sergio Soares

O caminhão invadiu o quintal de duas casas em Inoã Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão na tarde de ontem, no Loteamento Vivendas de Inoã, em Maricá, assustou os moradores e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do município.





O motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu o quintal de duas casas na Rua dos Beijos, antiga Rua 9, há cerca de 300 metros da Avenida Gilberto de Carvalho. Uma pessoa ficou levemente ferida no acidente.





Moradores informaram que o caminhão do tipo ‘caçamba’ ficou desgovernado após a descida de uma ladeira. O veículo atingiu primeiro o muro da frente de uma das residências e depois foi parar no quintal de outra casa vizinha. Uma inspeção inicial do veículo detectou, inicialmente, uma falha no sistema de freios.





Alarmados com as proporções do acidente, os moradores entraram em contatos com equipes do quartel do Corpo de Bombeiros ode Maricá, que enviou socorro ao local. O motorista do veículo sofreu apenas escoriações leves e não precisou receber atendimento hospitalar.