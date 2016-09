Aplicativo informará rotas dos ônibus em Maricá

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os usuários agora poderão saber o itinerário e os horários Foto: Divulgação

A prefeitura de Maricá desenvolveu um aplicativo para os usuários dos ônibus “vermelhinho” – como os ônibus da Empresa Pública de Transportes (EPT) são conhecidos – para smartphone. O lançamento será na próxima segunda-feira.



Com ele, os usuários do sistema Tarifa Zero de Maricá poderão saber previamente o itinerário dos veículos e principalmente os horários, já que o aplicativo informa em quanto tempo o ônibus da linha chegará ao local onde o usuário se encontra.

Desenvolvido pela equipe da Prefeitura, através do acordo de cooperação técnica existente entre as instituições, o sistema trará, ainda, as notícias do próprio site da prefeitura.

O aplicativo estará disponível para download, gratuito, nas lojas que atendem tanto aos smartphones com sistema IOS quanto os que utilizam o sistema Android.

Os idealizadores do projeto acham que o novo sistema servirá para facilitar muito a vida dos usuários dos coletivos que foram lançados pelo governo municipal para democratizar os transportes públicos aos moradores do município.