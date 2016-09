Escola municipal de Itambi sedia Jogos Paralímpicos

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Zezé Sales, que levou o nome de SG a uma Olimpíada e a 10 mundiais, estará presente no evento Foto: Leonardo Ferraz

A Escola Municipal de Tempo Integral Juíza Patrícia Lourival Acioli, no distrito de Itambi, em Itaboraí, realiza, hoje, a abertura dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da unidade. Ao todo, 256 alunos vão participar de uma das nove modalidades em disputa até quinta-feira. Entre os competidores, um cadeirante, um surdo e alguns com deficiência mental.



Futevôlei, atletismo, cabo de guerra, basquete e queimado estão entre as atividades disputadas. Embora alguns desses esportes não sejam olímpicos, o fato de serem praticados recorrentemente na escola fez com que fossem incluídos.

Já as modalidades que serão adaptados, com o foco na inclusão, são vôlei sentado, bocha, atletismo e Futebol de 5, que normalmente é praticado por cegos, e na escola será praticado por alunos vendados. Segundo Alex Fabiani, diretor adjunto da unidade, o objetivo é prolongar o projeto de inclusão, já existente na unidade, fazendo com que os alunos possam interagir e reconhecer as potencialidades e limitações de cada um a partir das atividades esportivas.

No último dia, quinta-feira, haverá as presenças da ex- atleta olímpica, Aída dos Santos, única mulher da delegação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964, e da atleta profissional de handebol, Zezé Sales, que levou o nome de São Gonçalo a uma Olimpíada e a 10 mundiais. “Na ocasião, as profissionais darão o testemunho de como conseguiram superar o preconceito e, através do esforço pessoal, alcançar seus objetivos”, explica Fabiani.