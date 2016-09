Campanha de vacinação vai mobilizar Maricá esse mês

12/09/2016 às 13:43h Enviado por: Rennan Rebello

A campanha será organizada pela Secretaria de Saúde entre os próximos dias 19 e 20. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria Municipal Adjunta de Saúde, realizará a Campanha Nacional de Multivacinação entre os dias 19 a 30, de setembro ,das 8h às 17h. Sábado (24/09), será o dia ‘D’ de Mobilização Nacional e a população também poderá se vacinar neste dia. Neste período serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário vacinal da criança e do adolescente. A campanha tem a finalidade de avaliar e, se necessário, vacinar as crianças menores de 5 anos e de 9 a menores de 15 anos.



Núbia Brum é coordenadora do Programa Municipal de Imunização e explica como será o funcionamento da campanha. “A multivacinação visa atualizar as cadernetas de crianças de todas as idades e de adolescentes. Para isso, estarão disponíveis as vacinas Pentavalente, Rotavírus, Pólio intramuscular, Meningocócica c, Pneumo 10, Hepatite A, Antitetânica, Tríplice Viral, Varicela, Pólio oral, Hepatite B e HPV quadrivalente, em todas as unidades (com exceção do PSF Santa Paula), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h”, adianta. “Vale destacar que a vacina BCG estará disponível somente no Posto Central, às segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 10h30”, acrescenta a coordenadora. Ainda segundo Núbia, as vacinas serão administradas de acordo com a indicação do Ministério da Saúde e para isso, serão observadas idade e doses. Afirma também que neste ano não haverá a Campanha Nacional contra a Poliomielite. “Não haverá a popular campanha da gotinha. Então, a vacina Pólio oral será oferecida às crianças com idade de 15 meses e 4 anos, que necessitem de reforço 1 ou reforço 2 contra a pólio”, continua, explicando ainda que a vacina DTP administrada em crianças de 15 meses e 4 anos está em falta em todo o território nacional. “Para as crianças que precisam desta vacina o Ministério da Saúde recomenda o uso da Pentavalente em substituição à DTP”, esclarece.