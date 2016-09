Feira Cultural de Africanidade faz sucesso em praça de Maricá

11/09/2016 às 13:15h Enviado por: Rennan Rebello

Ontem foi dia de “Maricá Mostra Cultura”, projeto da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia que transformou a Praça Orlando de Barros Pimentel em uma galeria de arte a céu aberto. Nesta edição, a mostra contou, mais uma vez, com a participação da Feira Cultural Africanidade e teve uma quantidade ainda maior de expositores.



Segundo a coordenadora do projeto, Rosely Pellegrino, a feira teve mais de trinta tendas, que estiveram expondo diferentes artigos remetendo à cultura afro, como roupas, acessórios, enfeites e outros. Além da qualidade do material, outro atrativo foram os preços populares. Para a responsável pela Feira Cultural Africanidade, Sely Cristina da Silva, a iniciativa amplia a presença da cultura africana em Maricá. “Temos um grande material, é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem, um pouco mais sobre o continente”, afirma.

A feira “Maricá Mostra Cultura”, que acontece sempre o primeiro e segundo sábado do mês, tem movimentado o Centro, com visitantes levando para casa diversos artigos como turbantes, brincos, tecidos do Senegal e até biquínis.

Os expositores, por sua vez, estão satisfeitos com a receptividade.” Tem sido uma interação bacana”, contou Sely. Para expor e comercializar produtos durante a feira basta levar uma tenda branca e lâmpada de emergência. As inscrições são feitas através do telefone 96990-9640, com a própria Rosely Pellegrino.