Unidade de Saúde da Família tem obra finalizada em Maricá

A Prefeitura concluiu a obra da Unidade de Saúde da Família (USF) localizada no Loteamento Marinelândia, no bairro Cordeirinho. Cerca de 3.500 pessoas, moradoras da região que forem cadastradas pelos agentes comunitários de saúde (ACS), contarão com equipe formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.



A população terá consultas médicas, realização de exame preventivo, vacinação, pré-natal, verificação de pressão arterial, visitas domiciliares, palestras educativas, acompanhamento de hipertensão e de diabetes, acompanhamento do Bolsa família e muitas outras atividades.

O posto tem sala de procedimentos, uma de curativo, uma de esterilização, uma de reuniões, uma de arquivo, três consultórios médicos (um com banheiro), uma copa e mais dois banheiros adaptados, além de depósito para material de limpeza. “Moro aqui há 36 anos. Para mim é muito sacrifício sair e ir para longe. Com esse posto poderei levar minha filha para se tratar pertinho”, avalia a aposentada Teresa Isabel de Freitas, de 73 anos. “O bairro merecia, a gente tinha que ir para longe”, completa o zelador Pedro Gomes de Barros, 63 anos.