Músicos são selecionados para experiências no exterior

07/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Criada há 25 anos, a banda da Guarda Municipal conta hoje com cerca de 40 integrantes Foto: Duvylgação

Dois instrumentistas da banda de música da Guarda Municipal de Itaboraí preparam-se para realizar apresentações internacionais nos próximos meses. Marcelo Vieira, de 27 anos, foi um dos três brasileiros contemplados com uma bolsa de intercâmbio na University of Georgia, nos Estados Unidos. A seleção ocorreu no durante o 31º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), realizado em julho.



Já Heitor Barcelos, de 21 anos, participará entre os dias 11 e 23 de outubro, de uma turnê em Portugal, graças ao bom desempenho em uma instituição filantrópica, no município de Nova Friburgo.

Bacharel em Música com habilitação em clarineta pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Marcelo Viera, que desde 2013 integra a banda de Itaboraí, começa seus estudos em março. Segundo ele, um dos fatores que contribuiu para sua escolha foi a realização de uma apresentação simples, mas com alto domínio do instrumento. “Me preparei muito. Agora, pretendo contar com ajuda de amigos para custear as passagens, já que esta despesa não está incluída no benefício”, explica Marcelo.

Apesar de já ter participado de uma turnê na Suíça, em 2013, Heitor Barcelos conta que está ansioso para a próxima viagem internacional. Ele viaja junto com a Banda Sinfônica Friburguense, que participará de um Projeto Cultural pactuado entre Brasil e Portugal.