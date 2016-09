Skatistas de Maricá testam a pista de parque no Boqueirão

06/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O grupo ligado à Associação de Skate de Maricá foi ao local e desceu diversas vezes o percurso Foto: Divulgação

Praticantes de skate de Maricá testaram, no último sábado, a nova pista para a modalidade, a primeira parte a ficar pronta no espaço que vai abrigar o Parque Radical, no Boqueirão. O grupo ligado à Associação de Skate de Maricá foi ao local e desceu diversas vezes o percurso, que tem 1 km de extensão e foi projetado para pranchas do tipo ‘longboard’, mas comporta todo tipo de conjunto. A pista conta ainda com uma área de escape de aproximadamente 100 metros.



“A pista é ‘top’, com piso liso, sinalização e curvas boas. Todos nós gostamos muito”, afirmou Marcelo Barros, presidente da entidade que congrega praticantes profissionais que também dão aula em sua sede, que fica em Inoã.

“Antes só tínhamos rampas de madeira e ficávamos procurando ruas asfaltadas para andar, o que era sempre um risco. Agora podemos trazer nossos alunos para treinar aqui”, comemorou.

De acordo com o secretário adjunto de Obras de Maricá, Marcos Câmara, que também andou de skate na nova pista, a área foi pensada para simular uma via pública normal. “Toda a pavimentação e sinalização são de uma rua como muitas que temos, sendo que esta é exclusiva para os skatistas. Era uma demanda antiga deles”, ressaltou Câmara. A obra contou com recursos próprios e mão-de-obra direta. A previsão da secretaria é entregar o Parque Radical no Boqueirão em seis meses. Além da pista de skate, a área de 8 mil metros quadrados terá ainda espaço para a prática do slackline (equilíbrio sobre fita) e parede de escalada.