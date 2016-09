Banda Triplex é atração de evento cultural no Apolo II

04/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Músicos de longa de estrada, os três integrantes da banda Triplex vão apresentar o pop-rock Foto: Divulgação

A banda Triplex, responsável por um pop-rock que faz referência a produção do rock nacional durante a década de 1980, vai se apresentar na noite de hoje, às 17h, no Primeiro Festival Apolo Multicultural, no bairro que leva o nome na cidade de Itaboraí. A banda leva para o evento composições próprias e suas versões de clássicos do rock tupiniquim.

Músicos de longa de estrada, os três rapazes se reencontraram após vários projetos para reviver os tempos em que tocavam em festas. Triplex é formada por Marcelo Pinguim (guitarra e vocal), Deidison Bahia (contrabaixo) e Rogério França (bateria).

Realizado pelo Coletivo Ponte Cultural, o evento tem como finalidade promover a cultura na comunidade, no ginásio da Escola Municipal Antônio Alves Vianna, das 14h às 21h, na Rua Projetada, em Apolo II, Itaboraí. O evento está sendo realizado sem fins lucrativos ou político, apenas com o apoio de amigos, artistas e comerciantes locais.

O objetivo é estimular o gosto pelas artes e a capacidade criativa dos jovens, por meio de espetáculos teatrais, dança contemporânea, clássica, recital de poemas e poesias, exibição de curtas metragens, bandas, música, grafite, dentre outras atrações, que serão apresentadas gratuitamente.

O evento está tendo o apoio das Fundações de Artes de São Gonçalo (FASG) e Fundação Cultural de Itaboraí (FCI).