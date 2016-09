Maricá recebe hoje feira de artesanato e cultura

03/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A feira começa às 10h e reúne artistas de diversas áreas, como artesanato e artes plásticas Foto: Divulgação

A Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro de Maricá, recebe mais uma edição do Maricá Mostra Cultura, projeto desenvolvido pela Secretaria Adjunta de Cultura, Ciência e Tecnologia. A feira começa às 10h e reúne artistas de diversas áreas, como artesanato, artes plásticas e gastronomia.



A galeria a céu aberto é realizada nos dois primeiros sábados do mês e é uma oportunidade para os artesãos do município mostrarem e comercializarem seus trabalhos. A feira vai até 21h. Para os interessados em participar como expositores é preciso entrar em contato com a coordenadora Rosely Pellegrino através do telefone 96990-9640. Os interessados devem levar uma tenda branca e lâmpada de emergência.

Cinema - O Cinema Municipal Henfil ficou tomado de crianças ontem para assistir a duas apresentações teatrais com o Grupo de Teatro “Guapos” que encenou a peça “Cidade do Sorriso”. Denominada “ocupação artística”, a iniciativa da Secretaria Adjunta de Cultura e Ciência e Tecnologia tem objetivo de levar a cultura do teatro para dentro das escolas municipais proporcionando lazer às crianças.

Pela manhã e à tarde, 380 alunos das escolas municipais Barra de Zacarias, Professora Ondina de Oliveira Coelho e da Escola Municipal do Retiro lotaram o espaço.

A peça infantil retratou o valor da amizade e brincadeiras promovendo interação com as crianças e apresentação de músicas. A alegria dos pequenos espectadores contagiou quem observava a movimentação no cinema.

O projeto tem parceria com a Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro (Fetaerj). Outras escolas também participarão do projeto.