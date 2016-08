Maricá ganha palcos para eventos em três bairros

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A cidade vai ganhar mais três novos pontos de lazer com a construção de palcos nas praças da Rua 70 e dos Gaviões, em Itaipuaçu, e da Praça do Guarujá, na lagoa de São José do Imbassaí.



As obras foram licitadas ontem, com investimento total de R$ 539,7 mil sendo R$ 487,5 mil proveniente de repasse do governo federal. As intervenções foram indicadas através de emenda parlamentar e a contrapartida da Prefeitura é de R$ 52,2 mil.

O objetivo das obras é dotar praças de equipamentos públicos que permitam o fomento da atividade turística em todas as regiões do município. O projeto vai beneficiar, entre outras atividades, as apresentações do projeto Sob Céu, Sob o Sol, onde há mais de quatro anos artistas da cidade se apresentam em praças públicas, nas praias e em eventos públicos.

Também permitirá uma descentralização maior da captação turística, uma vez que em grandes eventos como o Carnaval, por exemplo, são programados shows em diversos pontos da cidade. Cada palco terá 300 m² e o entorno das praças também será urbanizado. As obras estão previstas para terem início já em setembro.