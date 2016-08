Marcha para Jesus reúne fiéis nas ruas de Maricá

30/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A concentração se deu com a chegada de igrejas e grupos vindos de quase todos os bairros Foto: Divulgação

A Marcha para Jesus, tradicional evento que acontece em mais de 170 países, reuniu milhares de fiéis no último sábado, no Centro da cidade, com a presença de pastores evangélicos e cantores gospel, que louvaram e exaltaram a palavra de Deus no município.



A concentração se deu às 15h, com a chegada de diversas igrejas e grupos vindos de quase todos os bairros maricaenses. A coordenação do evento, ficou a cargo da Associação de Ministros Evangélicos (AME), do Conselho Municipal de Ministros Evangélicos (COMEM) e da Liga Evangélica de Maricá, com apoio da Secretaria Municipal Adjunta de Assuntos Religosos.

Após a oração inicial do apóstolo Jorge Almeida, do Centro Evangelístico de Itaipuaçu (CEI), um carro de som puxou o cortejo, animado pelo DJ Kauê, pelo cantor Gabriel Farraia e líderes evangélicos. O ministério de dança da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, no Bananal, animou o cortejo durante a caminhada, seguida pelas demais igrejas, até o final do evento.

Alex Gomes da Silva, 17 anos, era um dos mais empolgados. “Retornei ao Evangelho, depois de quase um ano de afastamento”, contou. A pastora Renata de Deus, 43 anos, da Igreja Pentecostal “O Senhor é santo”, levou a neta Sofia, de 3 anos, para marcharem juntas. “Um evento como esse, aviva moços e velhos. É uma forma de exaltar nosso Deus, por sua bondade para com os homens”, comentou.

A marcha percorreu 1,5Km até a Praça Orlando de Barros Pimentel. Lá, uma carreta de som aguardava a chegada dos participantes.