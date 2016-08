Maricá forma professores em atendimento especializado

27/08/2016 às 18:39h Enviado por: Rene Santos

A intenção dos organizadores é estender o curso a profissionais que atuam em toda a rede Foto: Divulgação

Dezessete professores receberam seus certificados do Curso de Atendimento Educacional Especializado, uma extensão de 150 horas-aula que permite aos docentes lidarem com maior habilidade com os equipamentos pedagógicos e tecnológicos nas 22 Salas de Recursos do município.



Presentes à cerimônia, realizada na Casa Digital (Centro), o secretário municipal adjunto de Educação, Daniel Neto, a subsecretária de Gestão em Educação Básica, Mônica Rigó, a coordenadora municipal de Educação Inclusiva, Isabele Costa, a professora do curso, Helen Azevedo, demais técnicos e alunos.

A subsecretária Mônica Rigó emocionou-se. “Hoje, a rede municipal tem pós-graduadas e mestras em Pedagogia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional, que estão aptas a lidarem com todo tipo de deficiência, motora, intelectual, auditiva e visual, entre outras”, enfatizou. Segundo a professora do curso, Helen Azevedo, existe a intenção de o município estender esses cursos a toda à rede, para que não só professores, mas Orientadores Pedagógicos, Orientadores Educacionais, inspetores de alunos e demais categorias se familiarizem com a dinâmica de atendimento.

A aluna Silvania Braga Silva, 37 anos, moradora em SG, é professora de Educação Inclusiva na E.M. Dirce Marinho Gomes, em Ponta Grossa. “É importante para nosso aprimoramento”, declarou.