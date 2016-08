Shows gratuitos agitam Maricá no fim de semana

25/08/2016 às 21:51h Enviado por: Samuel Castro

Mais uma vez o repertório dos shows será eclético entre o dia de hoje e o próximo domingo Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal Adjunta de Turismo definiu a programação deste fim de semana do projeto musical “Sob o Céu Sob o Sol de Maricá”. As apresentações acontecem no Centro, Santa Paula e Cordeirinho de hoje a domingo, com shows de rock, samba, MPB, música sertaneja, axé e forró.



Três shows abrem a programação nesta sexta-feira na Praça Conselheiro Macedo Soares (Centro): Raphael do Cavaco e Gianne Mello (samba e MPB) e o rock nacional e internacional de Sidney Santos e da banda AMAKINA.

No sábado mais dois shows: Jô Borges e Aldo Corrêa (MPB, pop, axé, samba, forró e música sertaneja, em Santa Paula) e Raul Palmeira com MPB e pop internacional na Rua 87 (Cordeirinho). A programação será encerrada no domingo, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com o samba de Leandro Junnhyor e o rock de Sidney Santos.

História - Lançado em março de 2012, o projeto “Sob o Céu Sob o Sol” valoriza a cultura do município com apresentações de artistas locais em praças públicas, nas praias e em eventos públicos. Já foram realizados mais de 5 mil shows pela cidade com apresentações no Centro, Araçatiba, Recanto, Barroco, Itapeba, Bambuí, São José do Imbassaí, Inoã, Cordeirinho, Guaratiba, Ponta Negra, Jaconé, Barra de Maricá, Pindobas, Spar, Serra do Camburi e Espraiado.