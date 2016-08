Índios chegam a Maricá para intercâmbio cultural

24/08/2016 às 23:29h Enviado por: Rennan Rebello

Os índios ficarão hospedados na aldeia Hoovy Tekoa Ovy Porã para a realização de atividades Foto: Divulgação

Sete homens e cinco mulheres da etnia Bakairi (MT), foram os primeiros dos 50 indígenas que se apresentarão hoje, em Maricá, na aldeia guarani Hoovy Tekoa Ovy Porã (Mata Verde Bonita, em língua indígena). Os 38 restantes desembarcaram no Rio no fim do dia e são das etnias Pataxó (BA), Gavião (RO) e Pareci (MT). As delegações fazem parte de um intercâmbio cultural entre a Secretaria Nacional de Esportes, Cultura e Inclusão Social, do governo federal, e a Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, Ciência e Tecnologia.





Os índios ficarão hospedados na aldeia até amanhã. Hoje, às 20h, as etnias se apresentarão no Cinema Público Municipal, na Rua Fulvio Emílio Chebabi, Centro, com entrada franca. Pintados com tinturas à base de jenipapo e urucum, com desenhos que reproduzem sua mitologia e animais da floresta, os índios farão demonstrações de danças e cânticos, além da luta corporal Tadainpãdyly, um teste de força e resistência, a exemplo da luta Huka-Huka, dos Kuikuro e outros povos xinguanos. Os índios foram recebidos pelo cacique guarani Darcy Tupã, pela secretária municipal adjunta de Cultura, Claudia Schulls, e pela coordenadora de Cultura da secretaria, Rosely Pellegrino.





Pintados e adornados com seus cocares, cintos e braceletes, todos foram devidamente apresentados. As cinco mulheres, lideradas por Maisa Bakairi, 52 anos, também ornamentaram-se também para o encontro. Na cultura Bakairi (tronco linguístico Karibe) os homens caçam, pescam e lutam, enquanto as mulheres plantam.