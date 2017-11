Vereador propõe criação de “Clínica do Homem” em Maricá

Médico de formação, o vereador Dr. Felipe Auni (PSD) vai protocolar uma indicação para a criação da Clínica do Homem. O legislador argumenta que os pacientes têm dificuldade em conseguir atendimento urológico.





“O homem acima dos 40 anos precisa buscar exame de próstata e outros especialistas. Desde 2014 o município oferece o Centro de Diagnóstico de Tratamento (CDT), que faz cerca de 450 atendimentos ao mês. É pouco. Podemos ser pioneiros também nesse sentido”, explicou Auni, presidente da Comissão de Saúde da Câmara.





O CDT oferece assistência de equipes multidisciplinares, com o objetivo de incentivar a prevenção da saúde do homem. A unidade funciona no anexo do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro.