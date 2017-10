III Feira Literária de Maricá começa no Centro na próxima segunda-feira

A III Festa Literária de Maricá (Flim) já vai começar. O evento vai contar com muita música, contação de histórias, apresentação de danças e capoeira, show de mágica, palestras e oficinas, a partir de segunda-feira, às 10h, na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro). O coral da E.M. Darcy Ribeiro dará as boas-vindas aos participantes. As últimas atividades acontecem, em média, em todos os dias do evento, por volta das 18h.





A abertura oficial da Flim acontece às 10h. A programação vai até o dia sete de novembro. A Flim vai contar com atividades como pintura facial, desenhos em cavalete, café literário, ciência itinerante e distribuição de mudas frutíferas.





Diariamente, às 10h, a personagem “Moça da saia de livros” vai circular pela feira em meio aos 20 estandes de diferentes editores em exposição, sendo um exclusivo para escritores locais.





Os escritores Frei Betto, Marina Colasante, Luísa Trigo e Pedro Bandeira já confirmaram presença na feira e estarão nos estandes autografando as suas obras. Os 18 mil estudantes da rede pública municipal e os profissionais efetivos da educação ganharão ‘vouchers’ para a aquisição de livros.





Confira a programação completa da Flim em https://goo.gl/F3ys6G.