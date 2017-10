AME de Itambi atende mais de 4 mil pacientes em 40 dias

O Atendimento Médico de Emergência (AME) Verdis Pacheco Pinto, em Itambi, completou 40 dias de funcionamento com uma marca de 4.097 pessoas atendidas no terceiro distrito de Itaboraí. Reinaugurada no dia 21 de agosto, após meses desativada, a unidade de Saúde oferece clínica médica e pediátrica, odontologia, medicação, nebulização, curativos e suturas, além do laboratório de coleta de sangue.





Em mais uma de sua visita a AME, o secretário municipal de Saúde, Júlio César Ambrósio, ressaltou a importância da unidade para a população e a sensibilidade do prefeito de Itaboraí, Sadinoel Souza, em reabrir o equipamento de Saúde. “O prefeito lançou o desafio e nós abraçamos a causa. Avançamos bastante, mas ainda temos muito a fazer pela saúde do município. Nossa próxima ação aqui na AME é a instalação da sala de Raios-X, que já está sendo projetada, porém depende de alguns ajustes com a engenharia específica para sua conclusão”, disse o gestor da pasta, agradecendo ainda o apoio da Câmara de Vereadores.





Segundo a diretora do AME, Ana Maria Fernandes, em 40 dias de funcionamento foram realizados 2.735 mil atendimentos com clínico médico, 970 crianças pelo pediatra, 392 pessoas para serviços de odontologia e 360 para exames laboratoriais. Vale ressaltar que, destes, 42 pacientes foram transferidos, por meio de ambulância, para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no Centro de Itaboraí. Dentre os casos emergenciais estavam gestantes em trabalho de parto, queda de altura e outros.





“A unidade está sendo muito bem aceita pela população, ainda mais por conta da distância para buscar atendimento emergencial no Hospital Municipal. Na saúde, cada minuto é muito valioso e pode salvar vidas”, disse a diretora.