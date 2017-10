Biblioteca de Itaboraí tem programação especial para as crianças

Em comemoração ao mês das crianças, a Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo preparou uma programação especial para a criançada. Amanhã e quarta-feira, às 9h e 14h, acontecerão contações de histórias e oficinas de brinquedos. Também na quarta-feira, a partir das 17h30, será a vez da inauguração da exposição de desenhos artísticos do professor Isaac Ibiapina e 25 alunos (crianças entre 8 e 14 anos).







Os alunos fazem parte das turmas da Pastoral Social da Paróquia São Pedro Apóstolo e de dois colégios particulares. Ao todo serão expostos, aproximadamente, 30 desenhos distintos em pequenas telas, um resultado do que é produzido pelos alunos.





Segundo Isaac, a oficina de desenho artístico melhora a autoestima, habilidade manual (coordenação motora), percepção visual e preparo para o desenvolvimento em qualquer área que utilize o desenho como ferramenta, seja profissionalmente ou como uma atividade de lazer.





Segundo o gestor da biblioteca, Wanderson Silvas, em tempos de internet e brinquedos eletrônicos, muitas crianças não têm interesse às artes em geral e a proposta da biblioteca é de sensibilizar e incentivar, não só outras crianças, mas também jovens e adultos ao universo artístico que o espaço literário proporciona.





“Encontramo-nos no início de uma revolução do bem, onde essa nova geração tem um papel fundamental. Quando damos oportunidade a uma criança de mostrar sua arte, depositamos nela à esperança de transformação da atual realidade em um mundo melhor, com menos egos, violência e ambição”, ressaltou Wanderson.





Interessados em expor seus trabalhos, bastam se inscrever na própria instituição, que funciona na Praça Marechal Floriano Peixoto, 39, Centro de Itaboraí. Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo email: bibliomacedo@itaborai.rj.gov.br.