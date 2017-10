Banda da Guarda Municipal terá apresentação única

A Banda da Guarda Municipal de Itaboraí realiza, na próxima terça-feira, às 18h, no anfiteatro do Colégio Adventista, o concerto em comemoração ao Dia da Guarda Municipal, celebrado no mesmo dia, por meio da lei nº 12.066, de 2009. O evento gratuito e aberto ao público visa homenagear os profissionais que colaboram com a manutenção da segurança e da ordem pública na esfera municipal.



A Banda da Guarda Municipal é composta por 36 músicos, incluindo o maestro. A programação contará, ainda, com 18 convidados e instrumentos sinfônicos. O repertório é formado por composições clássicas, eruditas, contemporâneas e jazz. As peças serão regidas pelo maestro Carlos Alberto Oliveira; o contra maestro, Marcos Antônio da Silva; e o segundo maestro, Ezequiel Alves.





“Nesta apresentação, vamos mostrar uma nova fase ao público. O concerto é algo diferente, especial e mostra o lado cultural da Banda da Guarda Municipal de Itaboraí”, afirmou Carlos Alberto.





A Banda da Guarda Municipal de Itaboraí foi criada em 10 de maio de 1991. Seu primeiro e único concerto foi no ano de 2005 no Teatro Municipal João Caetano, no Centro da cidade. Atualmente, a Banda Municipal cumpre a proposta desde sua fundação, propiciando lazer, cultura e entretenimento aos servidores públicos e à população em geral do município. O objetivo do grupo é usar a música como uma ferramenta transformadora.





Dentre os projetos realizados pela Banda da Guarda Municipal estão o “Música para Todos”, visando levar música para as praças públicas da cidade; “Educasom”, aperfeiçoamento musical para crianças e jovens, que já possuem uma iniciação musical e “Hora Cívica”, que visa despertar a cidadania e o civismo dos munícipes.





O Colégio Adventista fica na Rua Desembargador Ferreira Pinto, 721, Centro – Itaboraí.