5 de fevereiro, segunda-feira, 6º dia da lua cheia (dia 36)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – bom - T: mostre iniciativa e coragem, pois os astros estão protegendo seu crescimento profissional. A: cuide-se mais. S: tenha cuidado com a exposição solar. 904 – verde.





TOURO – 21/04 A 20/05 – instável - T: seja cauteloso ao assinar documentos ou começar um novo negócio hoje. A: dê mais atenção aos amigos e familiares. S: redobre os cuidados com resfriados. 455 – magenta.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – variável - T: o entendimento com a equipe tende a tornar o dia mais produtivo. A: dedique mais tempo àqueles que são importantes na sua vida. S: melhore seus hábitos alimentares. 849 – verde.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – instável - T: o dia exigirá mais atenção e cuidado nos negócios, não é o momento de organizar as finanças. A: evite falar sobre seus projetos em público. S: sem problemas. 529 – cinza fosco.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – variável - T: seu sucesso na carreira dependerá do seu esforço e dedicação. A: dê mais atenção a sua vida afetiva. S: trate um mal-estar passageiro. 903 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – bom - T: dia benéfico para dar continuidade a trabalhos atrasados ou iniciar novas atividades. A: preste mais atenção ao seu relacionamento. S: diminua o consumo de gordura. 482 – vermelho.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – bom - T: novos conhecimentos irão contribuir para seu sucesso profissional. A: seja mais cauteloso ao se envolver em aventuras afetivas. S: cuide melhor de seus cabelos. 427 – lavanda.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – razoável - T: aproveite o momento para refletir sobre sua situação profissional. A: harmonia total na vida familiar. S: evite excessos físicos. 267 – rosa.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – favorável - T: não deixe que acontecimentos de passado, o impeçam de seguir em frente. A: uma viagem a dois dará nova energia ao seu relacionamento. S: procure manter o equilíbrio da mente. 315 – creme.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – bom - T: aproveite sua simpatia para aumentar seu círculo de amizades. A: curta cada momento da vida a dois. S: melhore seus hábitos alimentares. 010 – branco.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – bom - T: você estará mais positivo e o dia tenderá a ser mais produtivo. A: não dê importância a assuntos alheios. S: cuidado com as articulações. 256 – marrom.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – bom - T: grandes chances de receber o reconhecimento que deseja no seu trabalho. A: controle seu ciúmes. S: abandone o sedentarismo. 547 – laranja.





AS PESSOAS nascidas neste dia são perspicazes em suas análises, convincentes com suas palavras e ações e cheios de imaginação. São focados, corajosos e enfrentam duras batalhas no campo profissional com grande capacidade intelectual. Têm o dom da comunicação, são capazes de resumir uma situação em poucas palavras bem escolhidas, o que os tornam excepcionais comunicadores e negociadores.





"Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos."





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

