4 de fevereiro, domingo, 5º dia da lua cheia (dia 35)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – bom - T: o dia tende a ser bastante produtivo, você estará bastante objetivo e cheio de iniciativas. A: o diálogo ajudará a melhorar a situação na vida a dois. S: siga orientações médicas. 356 – amarela.





TOURO – 21/04 A 20/05 – variável - T: dê mais atenção aos detalhes ou ao assinar documentos, corre o risco de ser enganado. A: não dê atenção a pessoas invejosas. S: reduza o consumo de alimentos gordurosos. 110 – azul.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – bom - T: sua alegria e disposição vão resultar em novas possibilidades na carreira. A: um novo amor poderá surgir de onde você menos espera. S: controle seu peso. 051 – rosa.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – favorável - T: você estará mais determinado e sua criatividade poderá abrir novas possibilidades. A: confie mais em quem você ama. S: sem problemas. 920 – marrom.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – variável - T: use o tempo livre para se organizar e planejar seus próximos passos. A: os familiares vão exigir mais atenção de sua parte. S: cuidado com acidentes domésticos. 585 – azul.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – instável - T: seja cauteloso ao fazer negócios com quem pouco conhece. A: lute para reestabelecer a harmonia do relacionamento. S: fique atento aos sinais do seu corpo. 932 – vermelha.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – favorável – T: momento propício para os estudos, que possam contribuir para seu crescimento profissional. A: sua alegria e carisma conquistarão admiradores por onde estiver. S: descanse mais. 201 – azul.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – instável - T: não tenha medo de fazer mudanças em seus planos ou buscar novas oportunidades. A: controle sua agressividade. S: relaxe mais. 928 – verde.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – variável - T: procure agir com tranquilidade e evite conflitos com colegas. A: harmonia na vida a dois. S: busque uma atividade relaxante. 689 – vermelha.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – variável - T: dê prioridade a atividades de rotina, não é o momento para arriscar em novos compromissos. A: aja para resolver desentendimentos. S: disposição em alta. 510 – rosa.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – razoável - T: o momento favorece sua capacidade de realização, de colocar em ordem contas e projetos atrasados. A: ignore as opiniões de falsos amigos. S: uma boa noite de sono o deixará renovado. 742 – amarela.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – bom - T: período favorece os assuntos financeiros e novos negócios. A: sensibilidade em alta. S: controle sua ansiedade. 205 – azul.





AS PESSOAS nascidas neste dia são dotadas de grande raciocínio, energia e capacidade para lutar, sabem enfrentar e vencer os obstáculos que a vida impõe. Ficam muito felizes quando estão no centro da ação e alcançam melhores resultados em trabalhos de grupo. São dedicados e muito admirados por sua sinceridade. Mas tem grandes problemas com a falta de paciência e tendência a se dispersarem num número excessivo de atividades.





"Independente do que estiver sentindo, levante-se, se vista e saia para brilhar."





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia