24 de dezembro, domingo, 7º dia de lua nova (dia 358)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –irregular - T: não adie compromissos urgentes para não ter complicações mais tarde. A: dê mais atenção aos assuntos familiares. S: melhore seus hábitos alimentares. 295 – amarela.





TOURO – 21/04 A 20/05 – regular - T: busque uma nova atividade que possa se tornar uma fonte de renda extra. A: não insista em um romance sem futuro. S: redobre os cuidados com acidentes domésticos. 775 – vermelha.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –complicado - T: não conte com a ajuda de terceiros ou seus planos correrão risco de fracassar. A: sua impaciência e a falta de diálogo podem abalar seu romance. S: descanse mais. 616 – bege.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – regular - T: mantenha seus planos em sigilo, pois alguém que o inveja tentará prejudica-lo. A: não confunda uma amizade com paixão. S: faça uma revisão dentária. 187 – branca.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – instável - T: procure se destacar no ambiente profissional, só assim conquistará o cargo que almeja. A: suas crises de ciúme causarão instabilidade. S: não ignore os sinais do seu corpo. 083 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – irregular - T: retome um antigo projeto profissional e batalhe para realizá-lo. A: uma discussão banal poderá colocar seu relacionamento em risco. S: cuide de sua pele. 826 – bordô.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – regular - T: não faça movimentações financeiras hoje, pois acabará tendo prejuízos. A: nada irá abalar sua felicidade ao lado de quem ama. S: trate uma compulsão alimentar. 041 – turquesa.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – estável - T: atividades voltadas ao público o deixarão em destaque e podem trazer novas oportunidades profissionais. A: tendência à indiferença no romance. S: mantenha a hidratação. 250 – mostarda.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – bom - T: afaste-se de ambientes tumultuados para tornar seu dia mais produtivo. A: divirta-se em uma aventura amorosa. S: faça exames de rotina. 162 – azul.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – bom - T: peça orientação a alguém mais experiente antes de fazer investimentos. A: aproveite o tempo livre ao lado dos amigos. S: evite excessos físicos e alimentares. 915– salmão.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –estável - T: aproveite sua energia e disposição para colocar suas tarefas em ordem. A: tenha certeza do que quer antes de tomar qualquer decisão. S: sem problemas. 423 – cores claras.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –complicado - T: tenha cuidado ao fazer negócios com quem pouco conhece, pois corre riscos de ser enganado. A: seu autoritarismo afastará a pessoa amada. S: diminua o ritmo de sua rotina. 102 – cinza.





AS PESSOAS nascidas neste dia são simpáticas e desejam ter uma vida leve e simples. As alegrias, as tristezas, as recompensas e as decepções são mais importantes do que as pessoas ao seu redor. Sua maneira muito franca de criticar uma determinada situação ou produto pode acabar magoando as pessoas ao seu redor. Ficar sintonizada com uma extensa rede de amigos com um pé no futuro é vital para manter seu ânimo para cima e suas expectativas num nível realista.





“Se você realmente quer o segredo do sucesso, comece fazendo o oposto do que todo mundo está fazendo”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia