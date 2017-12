23 de dezembro, sábado, 6º dia de lua nova (dia 357)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –bom - T: atue em equipe para tornar seu dia mais produtivo. A: tenha cuidado para que seu autoritarismo não afaste quem você ama. S: um novo esporte poderá deixa-lo mais disposto. 323 – laranja.





TOURO – 21/04 A 20/05 – estável - T: um acontecimento inesperado tende a mudar seus planos para o futuro. A: um romance passageiro poderá se tornar mais sério. S: sem problemas. 030 – azul.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – estável - T: concentre-se em um novo empreendimento e poderá ter ganhos além do esperado. A: procure locais tranquilos para esclarecer dúvidas que vem o preocupando. S: faça uma revisão dentária. 428 – cores claras.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –instável - T: seu egoísmo e impaciência tendem a gerar desentendimentos com os colegas. A: busque o equilíbrio espiritual. S: evite excessos de qualquer natureza. 118 – verde.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –complicações - T: evite discussões por assuntos banais que possam atrapalhar sua produtividade. A: questões financeiras tendem a causar instabilidade doméstica. S: descanse mais. 086 – cinza.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – estável - T: resolva pendências no ambiente profissional antes de assumir novas responsabilidades. A: sua simpatia vai conquistar a atenção de alguém especial. S: dedique-se ao seu bem estar. 597 – roxa.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – bom - T: mostre suas ideias e realizações aos superiores e poderá alcançar um cargo desejado. A: atue como mediador para resolver conflitos na família. S: sem alterações. 570 – lilás.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – irregular - T: evite fazer mudanças ou assinar documentos importantes hoje. A: afaste-se de pessoas pessimistas e invejosas. S: trate problemas de visão. 131 – marrom.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – estável - T: mantenha a autoconfiança e chegará a qualquer lugar que desejar. A: peça orientação aos amigos de confiança antes de fazer qualquer mudança. S: abandone o cigarro. 701 – creme.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – regular - T: fique longe de discussões de terceiros para conseguir ter um dia mais produtivo. A: seja honesto sobre seus sentimentos. S: adote um cardápio mais leve e equilibrado. 865 – marinho.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – estável - T: você poderá alcançar o sucesso, basta que se concentre e aja com coragem. A: abra seu coração àquela pessoa especial. S: uma boa noite de sono renovará suas energias. 732 – amarela.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – irregular - T: uma atividade de lazer se mostrará uma boa fonte de renda extra. A: tranquilidade na vida doméstica. S: o estresse da rotina poderá causar insônia. 549 – bege.





AS PESSOAS nascidas neste dia sentem-se muito felizes quando desbravam novos solos, abrindo caminho para promover e implementar novas ideias e projetos. Em geral, são cautelosas e comedidas, estudam seus planos com cuidado antes de agir e mantêm-se em contato estreito com o grupo social. Sua segurança interna é um grande trunfo em termos românticos: ao ser verdadeira consigo mesmo você atrairá a companhia ideal e, com paciência e flexibilidade, manterá as chamas do amor ardendo intensamente.





“Sucesso é passar de fracasso para fracasso sem perder o entusiasmo”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia