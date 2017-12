22 de dezembro, sexta-feira, 5º dia de lua nova (dia 356)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –regular - T: prudência será fundamental para que você não tome decisões por impulso e acabe comprometendo seu futuro. A: nada irá atrapalhar sua felicidade na vida a dois. S: disposição em alta. 197 – branca.





TOURO – 21/04 A 20/05 –irregular - T: priorize assuntos urgentes e evite fazer movimentações financeiras. A: um amigo de confiança poderá ajuda-lo em uma dificuldade doméstica. S: cuidado com lesões físicas. 027 – creme.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –instável - T: pense bem antes de começar um novo empreendimento, pois há chances de sofrer prejuízo. A: não deixe que seu relacionamento caia na monotonia. S: contenha excessos alimentares. 419 – mostarda.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – bom - T: mostre suas ideias aos colegas e superiores e você terá surpresas positivas hoje. A: não exija demais de quem você ama. S: inclua esportes leves em sua rotina. 311 – turquesa.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – estável - T: aproveite o tempo livre para encontrar uma atividade de lazer. A: não se deixe enganar por falsos amigos que tentam atrapalhá-lo. S: diminua o consumo de industrializados. 231 – bordô.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – irregular- T: afaste-se de pessoas negativas que tentam desestimulá-lo de seus projetos. A: fique atento a alguém que tentará tirar proveito de sua boa vontade. S: abandone o sedentarismo. 314 – rosa.





LIBRA – 23/09 A 22/10 –instável - T: redobre os cuidados ao fazer negócios com alguém que conhece há pouco tempo, proteja-se para não sofrer um golpe. A: tendência à indecisão na vida a dois. S: não se automedique. 445 – verde.





ESCORPIÃO– 23/10 A 21/11 –complicado- T: sua intolerância o fará causar conflitos com colegas e superiores, controle-se mais! A: momentos de solidão o ajudarão a esclarecer seus sentimentos. S: cuide mais de si mesmo. 590 – bege.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – bom - T: use toda sua energia para batalhar por sua independência e progresso financeiro. A: procure conhecer novas pessoas e fazer amizades. S: mantenha hábitos saudáveis. 056 – marrom.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – instável - T: controle suas finanças e evite pedir empréstimos. A: tendência à instabilidade no relacionamento. S: faça mais esportes para aliviar o estresse. 289 – cores claras.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – irregular - T: os astros beneficiarão mudanças na vida pessoal e profissional. A: controle seu ciúme ou colocará seu romance em risco. S: adote uma rotina mais ativa. 261 – lilás.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – instável - T: faça suas tarefas sozinho, não espere que terceiros o ajudem ou façam algo por você. A: não tenha medo de se envolver em uma nova paixão. S: comece uma reeducação alimentar. 032 – vermelha.





AS PESSOAS nascidas neste dia pensam em longo prazo, em seu trabalho, na vida ou na família. Seu poder de profecia é, em geral, reservado para decidir com precisão o que elas próprias farão no futuro. Sabem bem o que querem de sua vida e planejam com segurança onde depositar seus esforços. Desafios difíceis podem deixa-la desanimada. Esta é o momento para rever os altos padrões que você estabeleceu para si mesma: não tema em sugerir trabalhos em equipe ao desenvolver um projeto complicado.





“Se você não está disposto a arriscar o básico, terá que se contentar com o ordinário”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael



Astrologia, grafologia e numerologia