20 de dezembro, quarta-feira, 3º dia de lua nova (dia 354)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – irregular - T: mantenha o controle dos gastos para não complicar a situação de suas finanças. A: não permita que a rotina intensa o afaste de quem você ama. S: aproveite a disposição em alta para começar um novo esporte. 843 – azulão.





TOURO – 21/04 A 20/05 – estável - T: você precisará de coragem para fazer as mudanças que precisa na sua carreira. A: seja mais carinhoso com quem ama. S: faça exames de rotina. 156 – mostarda.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – irregular - T: sua falta de concentração tornará seu dia menos produtivo. A: abra seu coração para aquela pessoa especial que o conquistou. S: não ignore os sinais de seu corpo. 184 – bege.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –estável- T: contenha seu autoritarismo ao dar opiniões à equipe de trabalho. A: dê mais atenção à vida pessoal ou poderá magoar uma pessoa que lhe é cara. S: adote uma rotina mais ativa. 850 – branca.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – irregular - T: não se deixe levar por promessas de lucro fácil ou acabará se envolvendo em negócios ilícitos. A: tenha cuidado ao confiar em alguém que pouco conhece. S: evite a sobrecarga. 129 – marrom.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – bom - T: aproxime-se de pessoas bem sucedidas que possam contribuir para concretizar suas ideias. A: use seu carisma para conquistar alguém que lhe interessa. S: cuide-se mais. 019 – vermelha.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – instável - T: não faça mudanças nem assine documentos importantes hoje. A: você se sentirá mais solitário e buscará novas companhias. S: trate problemas de pele. 433 – cores claras.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – bom - T: um empreendimento em parceria com um amigo de confiança se mostrará bastante lucrativo. A: tranquilidade na vida a dois. S: sem problemas. 215 – amarela.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – estável - T: não se distraia com assuntos de terceiros que não lhe dizem respeito. A: siga seu coração e encontrará as respostas que procura. S: melhore seus hábitos alimentares. 037 – rosa.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – regular - T: resolva pendências financeiras antes de fazer qualquer mudança profissional. A: seja mais carinhoso com quem você ama. S: fique alerta a acidentes domésticos. 221 – azul.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – estável - T: explore sua criatividade para buscar uma fonte de renda extra. A: tenha cuidado ao se envolver em uma aventura proibida. S: adote um cardápio mais leve. 648 – laranja.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – irregular - T: os colegas e superiores estarão mais dispostos a ajuda-lo a concretizar suas ideias. A: atitudes por impulso poderão trazer problemas, seja mais cauteloso. S: não ignore os sinais de seu corpo. 175 – salmão.





AS PESSOAS nascidas neste dia são inteligentes, agem com engenhosidade e eficiência, portanto seus feitos podem ser prodigiosos. Uma vez que tenham se decidido sobre algo, não são fáceis de deter, se movem com rapidez. Suspeitam de histórias não comprovadas por experiências, baseadas em boatos e fofocas. São rápidas para agarrar oportunidades ou agir sobre suas inspirações; mas é provável que percam as estribeiras diante de críticas.





"A mudança é o processo essencial de toda a existência.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia