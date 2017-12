19 de dezembro, terça-feira, 2º dia de lua nova (dia 353)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –estável - T: seus bons resultados tendem a chamar atenção de alguém bem sucedido que irá ajuda-lo a progredir na carreira. A: confie mais em quem você ama. S: sem problemas. 738 – lilás.





TOURO – 21/04 A 20/05 – bom - T: use sua autoconfiança para batalhar pelo que deseja. A: surpreenda quem você ama com um programa especial. S: trate dores de cabeça. 234 – verde.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –irregular - T: não sobrecarregue a si mesmo, divida suas atividades com colegas de confiança. A: você poderá sofrer uma decepção com um falso amigo. S: trate problemas dentários. 355 – branca.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – bom - T: busque novas áreas de atuação para sair da monotonia na vida profissional. A: divirta-se mais ao lado dos amigos. S: comece uma reeducação alimentar. 061 – rosa.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – regular - T: a rotina intensa exigirá que você fique mais atento para evitar cometer erros. A: dedique-se ao seu equilíbrio espiritual. S: abandone o cigarro e o álcool. 205 – turquesa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – regular - T: retome um antigo projeto que havia abandonado no passado. A: tendência a envolvimentos proibidos. S: inclua esportes em sua rotina. 322 – cores claras.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – irregular - T: seja mais compreensivo ao lidar com as dificuldades dos colegas. A: evite falar sobre sua vida pessoal em público. S: trate complicações respiratórias. 058 – roxa.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – estável - T: seja cauteloso ao fazer mudanças na sua trajetória profissional. A: reaproxime-se de antigos amigos e familiares distantes. S: disposição em alta. 044 – azul.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – instável - T: sua arrogância e autoritarismo poderão causar discussões com os colegas e chefes. A: seja honesto ao falar sobre seus sentimentos. S: cuidado com lesões físicas. 093 – creme.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – complicado - T: fique atento a colegas que tentam tomar seu lugar e atrapalhar seu trabalho. A: a pessoa amada se mostrará mais distante. S: não exija demais de seu corpo. 907 – cinza.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –complicado - T: pendências do passado voltarão a causar desentendimentos com a equipe. A: contenha sua impaciência ou acabará ficando sozinho. S: descanse mais para aliviar o estresse. 369 – marrom.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –irregular - T: acredite em você mesmo para alcançar seus objetivos na carreira. A: sua indiferença colocará seu romance em risco. S: mantenha-se hidratado. 878 – amarela.





AS PESSOAS nascidas neste dia são originais, têm um tipo de charme sedutor que pode conquistar qualquer pessoa com facilidade. Por decidirem seu próprio rumo e mostrarem liberdade de espírito, são admiradas pelos mais jovens, que as veem como figuras corajosas, capazes de enfrentar obstáculos. Enquanto as pessoas talvez confundam suas lágrimas com fraqueza, você cresce com esse transbordamento de emoções, emergindo mais forte do que antes.





“Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interior.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael



Astrologia, grafologia e numerologia