15 de dezembro, sexta-feira, 6º dia de lua minguante (dia 349)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – estável - T: organize seu dia para resolver pendências pessoais e profissionais. A: abra seu coração e poderá ser surpreendido. S: melhore seus hábitos alimentares. 470 – mostarda.





TOURO – 21/04 A 20/05 – complicado - T: tenha cuidado para que problemas domésticos não atrapalhem suas atividades. A: tendência a desentendimentos envolvendo os familiares. S: Procure relaxar mais. 085 – bege.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – bom - T: aproxime-se de pessoas bem sucedidas que possam ajuda-lo a realizar seus projetos. A: familiares mais experientes o ajudarão a tomar as decisões que precisa. S: sem problemas. 154 – rosa.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – bom - T: explore seus talentos para buscar uma nova colocação profissional. A: tendência a desentendimentos no seu romance. S: redobre os cuidados com lesões.016 – cinza.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –irregular - T: pense bem antes de fazer críticas, pois poderá causar indisposição no ambiente profissional. A: demonstre seus sentimentos a quem você ama. S: descanse mais. 019 – vermelha.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –instável - T: organize sua rotina e evite perder tempo com tarefas sem importância. A: aproveite o tempo livre para conhecer pessoas novas. S: não ignore ordens médicas. 242 – verde.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – instável - T: procure orientação de alguém mais experiente para resolver problemas financeiros. A: não se envolva em romances proibidos. S: diminua o consumo de doces. 105 – lilás.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – irregular - T: não deixe que falsos amigos aproveitem sua boa vontade para enganá-lo. A: deixe o orgulho de lado para se reaproximar de quem ama. S: cuide mais de si mesmo. 137 – azul.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: não adie assuntos importantes, concentre-se em resolver todas as suas tarefas. A: a noite terá momentos especiais na vida a dois. S: trate problemas digestivos. 388 – amarela.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –estável - T: você só terá o sucesso que deseja se usar todo seu talento e dedicação. A: seja mais carinhoso com os amigos e familiares. S: consuma mais fibras. 404 – laranja.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – regular - T: trace metas para seu futuro e não perca tempo com sonhos impossíveis. A: seu egoísmo acabará afastando quem você ama. S: redobre a atenção a acidentes domésticos. 657 – marinho.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – estável - T: recuse ofertas de lucro fácil, pois poderá acabar sofrendo um golpe. A: harmonia total no ambiente doméstico. S: Cuide de seu corpo e mente. 112 – roxa.





AS PESSOAS nascidas neste dia pensam grande. Possuem sexto sentido para os assuntos relacionados ao poder e a maneira de funcionar dos sistemas de forma que podem com frequência realizar suas ambições. Seu maior desafio é permanecer no topo de suas carreiras ou do grupo social que pertencem. Embora as pessoas sintam-se inspiradas por seu otimismo contagiante, não permita que seus anseios dominem o seu individualismo: mantenha-se atenta às suas próprias necessidades.





“Só porque alguém tropeça e perde seu caminho, isso não significa que estão perdidos para sempre.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia