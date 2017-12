14 de dezembro, quinta-feira, 5º dia de lua minguante (dia 348)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – estável – T: seja prudente ao fazer qualquer mudança ou movimentação financeira. A: divirta-se ao lado daqueles que ama. S: cuide de sua pele e cabelos. 115 – branca.





TOURO – 21/04 A 20/05 – bom - T: mantenha sua mente aberta para as novidades, só assim conseguirá reverter as dificuldades profissionais. A: uma nova amizade deverá mexer com seu coração. S: sem problemas. 710 – bordô.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –instável - T: o ambiente conturbado pode tornar seu dia menos produtivo. A: pense bem antes de fazer críticas. S: evite excessos físicos e alimentares. 013 – amarela.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –irregular - T: não desperdice seu tempo com metas impossíveis. A: dê um passo adiante no seu relacionamento. S: sem alterações. 081 – marinho.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável - T: não sobrecarregue a si mesmo ou poderá não aguentar. A: encoraje-se a fazer as escolhas necessárias. S: Consuma mais frutas e verduras. 220 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – instável - T: sua ambição excessiva causará discussões com os colegas. A: não deixe que terceiros causem conflitos no seu romance. S: não se automedique. 199 – vermelha.





LIBRA – 23/09 A 22/10 –complicado - T: tenha cuidado para que a arrogância não prejudique seus planos. A: curta cada momento ao lado dos familiares e amigos. S: atente-se ao risco de acidentes. 623 – azul.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – complicado - T: prepare-se para lidar com imprevistos que tendem a mudar seus planos. A: dia de instabilidade na vida a dois. S: comece uma reeducação alimentar. 289 – cores claras.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – irregular - T: não permita que frustrações do passado o façam desistir de seus sonhos. A: uma nova paixão ocupará seu coração. S: disposição em alta. 245 – turquesa.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –instável - T: afaste-se de falsos amigos que tentam prejudicam seu crescimento no ambiente de trabalho. A: use seu poder de sedução para uma nova conquista. S: mantenha-se hidratado. 436 – vermelha.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –irregular - T: seja discreto em relação aos seus planos, assim evitará que alguém o atrapalhe. A: uma amizade poderá se tornar algo mais. S: tenha cuidado com complicações respiratórias. 014 – creme.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – estável - T: encare os desafios como formas de crescimento, assim ficará cada vez mais próximo do sucesso. A: busque o equilíbrio espiritual. S: cuide do seu corpo e mente. 022 – bege.





AS PESSOAS nascidas neste dia parecem exibicionistas aos olhos dos outros, mas são altamente seletivas com relação a quando, como e sob que circunstâncias seu trabalho ou elas mesmas possam ser vistas. Podem ser consideradas catalisadoras de mudanças no ambiente familiar ou círculo social. Receber amigas em casa segundo seu próprio estilo sofisticado provavelmente será mais satisfatório do que aprender a misturar-se em grandes festas.





“A vida se move muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, você pode perdê-la.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia