8 de dezembro, sexta-feira, 6º dia de lua cheia (dia 342)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –estável - T: concentre-se em um projeto que poderá trazer melhorias profissionais e financeiras. A: não se engane com as aparências. S: abandone o sedentarismo. 155 – verde





TOURO – 21/04 A 20/05 –instável - T: sua impaciência pode leva-lo a desentendimentos envolvendo os colegas e superiores. A: esclareça mal entendidos no ambiente doméstico. S: siga orientações médicos. 162 – branca.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –complicado - T: atitudes irresponsáveis podem colocar seu emprego em risco, fique atento! A: os familiares se mostrarão mais dispostos a ajuda-lo em tudo o que for preciso. S: sem alterações. 303 – cinza.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –instável - T: seja cauteloso em suas atitudes para evitar arrependimentos. A: não dê importância exagerada a discussões banais. S: controle seu nervosismo. 099 – vermelha.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – complicado - T: reviver mágoas do passado pode dificultar que você siga adiante e alcance o sucesso que deseja. A: fique longe de pessoas negativas. S: procure relaxar mais. 108 – amarela.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –regular - T: peça ajuda aos colegas para cumprir com todas as suas obrigações. A: seja mais compreensivo com as dificuldades daqueles que o cercam. S: contenha excessos físicos e alimentares. 423 – azul.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – estável - T: aproveite a atenção dos superiores para mostrar seus bons resultados e dedicação. A: procure definir o que é prioridade na vida amorosa. S: evite o excesso de doces. 407 – bordô.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –irregular - T: controle gastos desnecessários pra manter o equilíbrio nas finanças. A: dedique mais tempo a quem ama. S: procure descansar mais cedo. 022 – rosa.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: dificuldades familiares tendem a afastá-lo das atividades profissionais. A: divirta-se mais ao lado dos amigos de confiança. S: adote uma rotina mais equilibrada. 150 – lilás.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –regular - T: a tranquilidade no ambiente de trabalho o ajudará a colocar seus planos em ordem. A: não desperdice tempo com quem não lhe dá importância. S: sem alterações. 471 – verde.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –instável - T: evite assinar papeis ou começar novos empreendimentos hoje, pois há chance de prejuízo. A: passe um tempo sozinho para esclarecer seus sentimentos. S: descanse mais. 168 – marinho.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – bom - T: encoraje-se a fazer as mudanças necessárias para melhorar sua situação financeira. A: uma nova paixão poderá mudar seus planos. S: disposição em alta. 094 – bege.





AS PESSOAS nascidas neste dia são dotadas de simpatia e carisma. Devem se dedicar a atividades que distraiam como as artes, principalmente se conseguir transformá-la em sua fonte de renda. Em seus relacionamentos com amigos ou em romances, entregam seu coração sem restrições, por completo. Você transborda de energia e encanto, fazendo cabeças virarem e causando um definitivo impacto em qualquer lugar que vá.





“Foco é dizer não para as centenas de outras boas ideias que estão por aí. É preciso escolher com cuidado.”













T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia