2 de dezembro, sábado, 7º dia de lua crescente (dia 336)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – estável - T: atue junto com os colegas e poderá ter resultados melhores do que espera. A: demonstre seus sentimentos por quem você ama. S: contenha excessos alimentares. 913 – amarela.





TOURO – 21/04 A 20/05 – bom - T: mantenha o otimismo para enfrentar as dificuldades que surgirem no ambiente profissional. A: deixe o orgulho de lado para reconquistar quem você ama. S: comece um novo esporte. 521 – branca.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – regular - T: não se distraia com banalidades se quiser ter progresso na carreira. A: busque ajuda de amigos de confiança antes de tomar qualquer decisão. S: reduza o consumo de industrializados. 302 – cinza.





CÂNCER – 2106 A 21/07 – estável - T: acredite na sua capacidade para vencer dificuldades inesperadas. A: aproveite o tempo livre para cuidar de si mesmo. S: descanse a mente e o corpo. 493 – vermelha.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – complicado - T: seu excesso de autocrítica pode atrapalhar o sucesso de seus projetos. A: não insista em um romance sem futuro. S: cuide melhor de si mesmo. 898 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – estável - T: procure uma nova atividade que possa trazer renda extra. A: sua insegurança poderá fazê-lo perder uma grande oportunidade. S: Cuidado com acidentes domésticos. 208 – verde.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – regular - T: procure alguém influente que possa ajuda-lo a realizar um sonho antigo. A: afaste-se de quem tenta atrapalhar seu romance. S: não ignore dores de cabeça. 416 – roxa.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –instável - T: não espere que os colegas façam suas atividades, mostre sua capacidade e dedicação aos superiores. A: seja prudente com o que fala para não magoar alguém especial. S: sem alterações. 630 – cores claras.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – regular - T: tendência à falta de energia, tente descansar mais. A: evite discussões com amigos e familiares. S: siga orientações médicas atentamente. 156 – creme.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –irregular- T: tenha cuidado para que o excesso de ambição não o faça se envolver em negócios ilícitos. A: sua vida afetiva precisa de mais atenção. S: cuide do funcionamento de seu coração. 083 – marinho.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –estável - T: mostre todo seu potencial para alcançar os resultados que deseja. A: a ajuda que você precisa virá de alguém próximo. S: mantenha hábitos saudáveis. 054 – azul.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –regular - T: use o tempo livre para organizar assuntos domésticos e atividades profissionais. A: deixe o passado para trás e siga adiante. S: procure descansar mais. 017 – turquesa.





AS PESSOAS nascidas neste dia são dotadas de um espírito extraordinário, exercem muita influência naqueles que as cercam, mais do que se possa imaginar. A fé na humanidade é uma de suas características marcantes, pois acreditam em todo tipo de emoção, pensamento e sentimentos humanos. Você tem a tendência de demonstrar abertamente tudo o que sente e deseja; enquanto os outros inventam desculpas, você diz o que pensa, e geralmente isso lhe traz bons resultados.





“Quer realizar algo? Pare de falar e comece a fazer”.





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

