1º de dezembro, sexta-feira, 6º dia de lua crescente (dia 335)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –regular – T: evite lugares tumultuados para conseguir organizar suas ideias e projetos. A: esclareça assuntos pendentes na vida a dois. S: adote uma rotina mais ativa. 974 – branca.





TOURO – 21/04 A 20/05 – instável - T: fique longe de discussões, pois o dia tende a ser muito estressante. A: divirta-se mais e procure conhecer novas pessoas. S: faça exames de rotina. 227 – rosa.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – bom - T: explore sua criatividade e poder de persuasão para dar andamento a um projeto profissional. A: seu carisma conquistará alguém especial. S: reduza o consumo de bebidas alcoólicas. 526 – verde.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –instável - T: não assuma mais tarefas do que pode cumprir ou terá complicações no futuro. A: dedique mais tempo ao seu relacionamento. S: inclua exercícios leves em seu dia a dia. 417 – vermelha.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável - T: redobre a atenção em negócios com familiares ou amigos, não deixe que terceiros decidam seu futuro. A: siga seu coração e tudo se resolverá. S: descanse mais. 119 – salmão.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – favorável - T: positivo para tudo o que estiver relacionado ao crescimento e prosperidade. A: cuidado com aventuras amorosas. S: sem problemas. 191 – marrom.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – estável - T: uma viagem rápida poderá trazer novas perspectivas para sua carreira. A: não se esqueça dos amigos de confiança. S: mantenha hábitos equilibrados. 289 – cinza.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –irregular - T: evite que assuntos domésticos atrapalhem seu desempenho profissional. A: não faça qualquer mudança na vida a dois. S: controle seu nervosismo. 323 – creme.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: atente-se às tarefas diárias e aproveite o tempo livre para descansar. A: não discuta por banalidades. S: dê mais atenção à sua alimentação. 143 – amarela.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –regular - T: dedique-se a resolver pendências jurídicas e assinar documentos importantes. A: dê mais atenção a quem você ama. S: redobre os cuidados com lesões. 013 – bege.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – estável - T: resolva assuntos jurídicos, mas evite começar um novo empreendimento. A: surpreenda a pessoa amada com um programa especial. S: trate problemas de pele. 709 – bordô.





PEIXES – 20/02 A 20/03 estável - T: peça ajuda aos colegas para tornar o dia mais produtivo e sem complicações. A: seja mais generoso com os problemas de quem sempre está ao seu lado. S: sem alterações. 618 – laranja.





AS PESSOAS nascidas neste dia são muito sinceras e não hesitam em sustentar suas palavras com ações. Seu comportamento corajoso é acompanhado por uma postura exuberante. São enérgicas e esforçam-se para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir a entrega do que prometeram no trabalho. As outras pessoas sentem-se atraídas por seu charme inebriante e sagacidade e, com frequência, contam com seu entusiasmo e energia para animar qualquer lugar onde estiverem.





“A diferença entre ganhar e perder é muitas vezes não desistir”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

