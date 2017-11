23 de novembro, quinta-feira, 6º dia de lua nova (dia 327)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –irregular - T: sua posição de liderança exigirá o máximo de cautela ao tomar qualquer decisão. A: fale sobre suas insatisfações na vida doméstica. S: contenha excessos físicos e alimentares. 742 – cinza.





TOURO – 21/04 A 20/05 –instável - T: não assuma mais responsabilidades do que pode cumprir ou colocará seu emprego em risco. A: fique longe de fofoqueiros e invejosos. S: tendência à insônia. 603 – vermelha.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – bom - T: seu bom desempenho tende a resultar em um novo cargo ou emprego. A: aproveite cada momento ao lado de quem ama. S: abandone as bebidas alcoólicas. 216 – rosa.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –positivo - T: você poderá realizar um antigo sonho de começar um negócio ou adquirir um imóvel. A: nada irá atrapalhar a harmonia na vida a dois. S: reavalie seus hábitos alimentares. 552 – marrom.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável - T: evite se envolver em discussões envolvendo os chefes ou colegas de trabalho. A: abandone os medos que o impedem de ser feliz com quem você ama. S: não se automedique. 125 – azul.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –regular - T: divida as tarefas com os colegas e o dia será mais tranquilo e produtivo. A: ajude os amigos em qualquer dificuldade que surgir. S: divirta-se mais para aliviar o estresse. 147 – bege.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – irregular - T: concentre-se ao máximo para evitar qualquer erro que possa comprometer seus negócios. A: ignore opiniões de terceiros que tentam causar discórdia na sua vida afetiva. S: sem problemas. 602 – verde.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – estável - T: fale sobre suas ideias com colegas de confiança que possam apoiá-lo. A: reaproxime-se de antigos amigos. S: faça exames de rotina. 020 – salmão.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –instável - T: prepare-se para situações inesperadas que tendem a atrapalhar seus planos. A: alguém especial poderá entrar na sua vida e conquistar seu coração. S: consuma mais fibras. 679 – lilás.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –estável - T: trace planos para o futuro e batalhe para alcança-los. A: aproveite o tempo livre para se divertir e conhecer novas pessoas. S: cuidado com quedas no ambiente doméstico. 044 – cores claras.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – bom - T: aproveite o dia tranquilo para organizar sua agenda e resolver pendências. A: você viverá momentos inesquecíveis ao lado de alguém especial. S: uma mudança de visual irá melhorar sua autoestima. 121 – branca.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –instável - T: não desista na primeira dificuldade, seu sucesso só depende de você. A: preste atenção em suas atitudes antes de criticar alguém. S: evite excessos. 068 – amarela.





AS PESSOAS nascidas neste dia têm senso prático, intuição aguçada e boa memória, o que permitirá agir com tato e diplomacia. Mostram com franqueza seu descontentamento com todas as formas públicas de autoridade e repressão. Provocam discussões e raramente recuam de uma confrontação. Você tem muito jeito para fazer com que as pessoas sintam-se confortáveis quando estão com você em qualquer lugar e uma resposta negativa é praticamente impensável.





“Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia