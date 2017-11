22 de novembro, quarta-feira, 5º dia de lua nova (dia 326)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –instável - T: prepare-se para enfrentar imprevistos que o farão mudar de planos. A: evite locais agitados nem se envolva em discussões de terceiros. S: controle seu nervosismo. 022 – azul.





TOURO – 21/04 A 20/05 –irregular - T: evite falar sobre suas conquistas com invejosos que tentarão prejudica-lo. A: fique mais próximo daqueles que lhe são caros. S: fique atento a problema circulatórios. 904 – salmão.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – instável - T: não deixe seu futuro nas mãos de terceiros, aja sozinho rumo ao sucesso profissional. A: confie mais em quem você ama. S: siga orientações médicas atentamente. 420 – lilás.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –bom - T: um antigo sonho está mais próximo de ser realizado, seja paciente. A: esclareça pendências envolvendo amigos e familiares. S: divirta-se mais para relaxar. 010 – amarela.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –estável - T: novas oportunidades o deixarão mais motivado e produtivo hoje. A: não deixe que a negatividade alheia contagie sua felicidade. S: monitore sua taxa de colesterol. 336 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –instável- T: sua tendência ao isolamento vai dificultar atividades em equipe e tornar o dia menos produtivo. A: reflita sobre o que deseja para sua vida afetiva. S: inclua esportes em sua rotina diária. 267 – marinho.





LIBRA – 23/09 A 22/10 –instável- T: imprevistos tendem a fazê-lo adiar algum projeto profissional. A: problemas financeiros podem causar instabilidade na vida doméstica. S: faça uma revisão dentária. 309 – vermelha.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – bom - T: abra sua mente para novas possibilidades em sua carreira. A: não deixe que a rotina intensa o faça esquecer do seu romance. S: adote um cardápio mais equilibrado. 152 – branca.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –instável - T: evite movimentar suas finanças ou pedir empréstimos, pois há risco de prejuízos. A: sua tendência ao isolamento o ajudará a esclarecer seus sentimentos. S: sem alterações. 127 – roxa.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – irregular - T: peça ajuda a alguém mais experiente para reequilibrar seu orçamento e se livrar de dívidas. A: surpreenda a pessoa amada. S: redobre os cuidados com objetos cortantes. 088 – creme.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –bom - T: aproxime-se de pessoas influentes que possam colaborar para seu crescimento profissional. A: você e a pessoa amada estarão ainda mais unidas. S: disposição em alta. 229 – bordô.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –instável- T: preocupações domésticas tendem a ocupar boa parte de seu dia. A: lute pelo seu relacionamento mesmo que enfrente dificuldades. S: controle seu nervosismo. 121 – marrom.









AS PESSOAS nascidas neste dia são batalhadoras, porta-vozes que exigem tratamento justo e autonomia, superando a todo custo os obstáculos a sua volta. Sentem-se livres para estabelecer suas próprias regras com relação ao estilo de vida, conduta ou gosto, agindo com determinação ao tomar decisões. Os amigos podem declará-la um antídoto certeiro contra o tédio, embora os tipos mais complacentes talvez resistam às suas pressões para imitar seus modos desembaraçados.









“Erros são provas de que você está tentando. Não desista”









T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia