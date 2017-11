21 de novembro, terça-feira, 4º dia de lua nova (dia 325)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –regular - T: ignore críticas de terceiros e concentre-se em seus objetivos para o futuro. A: saia da rotina para realizar seus desejos na vida a dois. S: cuide melhor de seu corpo. 230 – amarela.





TOURO – 21/04 A 20/05 – bom - T: atue em equipe e verá que tudo fica mais fácil. A: divirta-se ao lado dos antigos amigos e aproveite para conhecer pessoas novas. S: Evite o consumo de doces. 706 – azul.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –bom - T: dedique-se aos estudos ou faça uma viagem de negócios, assim poderá aumentar ganhos financeiros. A: curta cada momento ao lado de quem ama. S: faça esportes leves. 028 – branca.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –instável - T: organize sua agenda e conclua tarefas urgentes hoje. A: fique longe de romances proibidos que possam lhe trazer complicações. S: melhore seus hábitos alimentares. 013 – vermelha.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável - T: você estará mais distraído e sem motivação, evite assumir novas tarefas. A: seja mais atencioso com as dificuldades familiares. S: fique alerta a acidentes domésticos. 107 – bordô.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 – irregular - T: prudência será fundamental para que você não tome decisões da qual possa se arrepender. A: não se iluda com uma paixão sem futuro. S: descanse mais. 097 – creme.





LIBRA – 23/09 A 22/10 –regular - T: repense sua carreira e procure se dedicar a atividades que lhe deem prazer. A: seja solidário com os problemas dos amigos próximos. S: cuide de sua pele. 311 – verde.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – instável - T: contenha seu autoritarismo ou ficará isolado no ambiente profissional. A: pense bem antes de falar se não quiser magoar quem você ama. S: descanse mais a mente e o corpo. 229 – rosa.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 – instável - T: sua falta de comprometimento tende a coloca-lo em risco, fique atento! A: abra seu coração para aquela pessoa que conquistou sua atenção. S: sem alterações. 115 – marinho.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –estável - T: use suas habilidades para se destacar e buscar um novo cargo ou emprego. A: peça ajuda aos amigos de confiança para esclarecer dúvidas afetivas. S: mantenha o otimismo. 092 – bege.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –bom - T: encoraje-se a fazer as mudanças necessárias para melhorar a situação de suas finanças. A: viva um novo romance sem se preocupar com o futuro. S: pratique um esporte leve. 967 – laranja.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – irregular - T: seja mais realista em seus objetivos, assim há menos chance de acabar se frustrando. A: tranquilidade na vida a dois. S: contenha seus impulsos. 544 – salmão.





AS PESSOAS nascidas neste dia têm charme e elegância naturais, sejam expressas no seu comportamento ou por meio da produção ou apreciação de ideias e produtos altamente sofisticados. Possuem senso critico e inteligência, dedicadas como operárias e são muito exigentes com tudo o que fazem. Você faz milagres na sua casa e no ambiente profissional, criando ambientes elegantes e confortáveis até mesmo com os mínimos recursos.





“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia