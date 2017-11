11 de novembro, sábado, 2º dia de lua minguante (dia 315)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –instável - T: fique atento ao começar um negócio em sociedade, pois há chances de ser enganado. A: conte com os amigos de confiança para resolver dificuldades na vida pessoal. S: sem alterações. 136 – bordô.





TOURO – 21/04 A 20/05 –irregular - T: resolva qualquer pendência antes de assumir novas responsabilidades. A: não insista em um romance sem futuro. S: adote um cardápio mais leve. 981 – branca.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –instável - T: procure um colega de confiança que possa ajuda-lo em uma atividade complicada. A: não faça cobranças exageradas dos familiares. S: preste atenção aos sinais de seu corpo. 409 – rosa.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –irregular- T: defenda seu ponto de vista mesmo que isso o leve a se indispor com colegas ou superiores. A: cuidado com o excesso de expectativas, pois poderá sofrer uma decepção. S: descanse mais. 531 – vermelha.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável - T: use sua diplomacia para manter a harmonia com a equipe profissional. A: enfrente os problemas a dois com sinceridade e coragem. S: trate um desconforto digestivo. 035 – amarela.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –instável - T: contenha seu autoritarismo se não quiser ficar isolado no ambiente de trabalho. A: problemas financeiros tendem a causar desentendimentos na vida doméstica. S: abandone o cigarro. 267 – cinza.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – irregular - T: procure manter a harmonia com os colegas, assim o dia será mais produtivo. A: sua impaciência poderá colocar o romance em risco. S: busque uma atividade relaxante. 315 – cores claras.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –instável - T: o excesso de responsabilidades poderá levá-lo ao desgaste físico e mental. A: um pouco de solidão lhe fará bem. S: evite lugares agitados e descanse mais. 087 – azul.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: mantenha o foco em suas atividades para tornar o dia mais produtivo e lucrativo. A: surpreenda a pessoa amada com um programa especial. S: Evite o excesso de cafeína. 613 – creme.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – irregular - T: diminua o ritmo de sua rotina e aproveite o tempo livre para atividades de lazer. A: seu desinteresse acabará afastando a pessoa amada. S: fique atento a dores constantes. 073 – lilás.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –instável - T: não perca o controle de suas finanças ou acabará se endividando. A: aproveite cada momento ao lado de quem você ama. S: evite excessos físicos. 041 – laranja.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –estável - T: siga sua intuição para fazer as mudanças necessárias para crescer na sua carreira. A: nada irá atrapalhar seu romance. S: faça atividades físicas regularmente. 108 – marinho.





AS PESSOAS nascidas neste dia são expressivas, entusiásticas e possessivas. Adoram postar-se no centro de um acontecimento familiar. São capazes de expressar suas opiniões de maneira convincente, sabem como prevalecer sua posição. Você é lenta em acolher novas amizades, mas desenvolve uma atitude quase que de posse em relação a elas a partir do memento que as aceita. Embora não resista a convocar os amigos para ajudá-la nos projetos pessoais ou profissionais, você retribui sua ajuda com esforço em dobro.





“Estar decidido, acima de qualquer coisa, é o segredo do êxito”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

