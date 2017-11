10 de novembro, sexta-feira, 1º dia de lua minguante (dia 314)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 – bom - T: encontre atividades que lhe deem prazer e terá um dia mais produtivo. A: não deixe que o medo o impeça se buscar sua felicidade. S: disposição em alta. 898 – branca.





TOURO – 21/04 A 20/05 –bom - T: siga sua intuição para tomar decisões importantes relacionadas ao seu futuro profissional. A: abra seu coração àquela pessoa especial. S. redobre os cuidados com acidentes. 014 – rosa.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –estável - T: faça as mudanças que acredita serem necessárias para seu crescimento profissional. A: não discuta por assuntos sem importância. S: melhore seus hábitos alimentares. 470 – lilás.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –positivo - T: uma atividade de lazer poderá se mostrar bastante lucrativa. A: dedique-se a realizar seus sonhos e desejos pessoais. S: aproveite a energia em alta para começar um novo esporte. 278 – amarela.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – bom - T: procure colegas ou amigos de confiança que possa ajuda-lo em um novo projeto. A: sua sensualidade conquistará admiradores por onde estiver. S: faça uma revisão dentária. 051 – verde.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –regular - T: seja prudente e analise todos os riscos antes de colocar um antigo projeto em prática. A: não perca tempo relembrando acontecimentos do passado. S: sem problemas. 704 – cinza.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – irregular - T: sua rotina corrida o deixará menos produtivo hoje, A: tire seu romance da monotonia com um programa especial. S: aproveite o tempo livre para os cuidados estéticos. 015 – vermelha.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –estável- T: aproxime-se de pessoas bem-sucedidas que possam inspirá-lo a colocar seus planos em prática. A: contenha seu ciúme antes que acabe perdendo quem ama. S: sem alterações. 029 – azul.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: mantenha a paciência e verá tudo acontecer no momento certo. A: está na hora de dar um passo adiante no romance. S: comece uma reeducação alimentar. 458 – bordô.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –estável - T: prepare-se para enfrentar percalços em suas atividades diárias. A: alguém especial poderá conquistar um lugar importante na sua vida. S: descanse mais. 310 – marinho.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –bom - T: seu empenho e otimismo o levarão a resultados melhores do que poderia imaginar. A: você estará mais próximo dos familiares e amigos de longa data. S: faça exames de rotina. 175 – roxa.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –bom - T: o dia tranquilo será positivo para que você coloque suas tarefas em ordem e trace novos objetivos. A: não desista do que sente perante a primeira dificuldade. S: consuma mais frutas e verduras. 238 – laranja.





AS PESSOAS nascidas neste dia são enérgicas e batalhadoras. Possuem iniciativa própria e são fascinadas por mudanças, tanto em si como nos materiais ou produtos com que trabalham. Preocupam-se demais com seu crescimento e com o desenvolvimento de sua carreira e acham que a vida é uma luta contínua. Você precisa de estímulo, desafios e mudanças para motivá-la em direção ao crescimento pessoal e às realizações profissionais.





“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

