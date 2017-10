1 de novembro, quarta-feira, 6º dia de lua crescente (dia 305)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –complicado - T: as dificuldades no ambiente doméstico tendem a atrapalhar sua produtividade profissional. A: assuntos financeiros podem causar instabilidade na vida a dois. S: faça exames de rotina. 128 – laranja.





TOURO – 21/04 A 20/05 – bom - T: atue em equipe para ter um dia mais produtivo e lucrativo. A: aproveite os momentos ao lado dos amigos e familiares. S: adote um cardápio leve e equilibrado. 929 – azul.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 –irregular - T: não deixe que a pressa o leve a cometer erros que possam prejudicar o resultado de suas tarefas. A: harmonia total na vida a dois. S: cuide mais do seu corpo e sua mente. 151 – cores claras.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –irregular - T: seja cauteloso com o que fala em público, pois poderá ser mal interpretado. A: busque novos caminhos para superar as mágoas do passado. S: sem problemas. 043 – verde.





LEÃO – 22/07 A 22/08 –instável- T: redobre a atenção ao movimentar suas finanças ou acabará perdendo dinheiro. A: não menospreze os sentimentos de quem sempre o apoiou. S: fique alerta a acidentes domésticos. 457 – cinza.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –irregular - T: afaste-se de falsos amigos que tentam prejudicá-lo em seus projetos profissionais. A: não se deixe influenciar pela opinião de terceiros. S: faça esportes regularmente. 988 – roxa.





LIBRA – 23/09 A 22/10 –instável - T: controle sua irritação ou acabará tomando más decisões. A: tranquilidade na vida a dois. S: trate dores constantes antes que se agravem. 869 – lilás.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 –regular - T: conclua tarefas pendentes antes de assumir novas responsabilidades. A: deixe o orgulho de lado e resolva mal entendidos envolvendo familiares. S: reduza o consumo de industrializados. 096 – marrom.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: procure ajuda de alguém mais experiente para melhorar a situação de suas finanças. A: afaste-se de problemas que não lhe dizem respeito. S: siga orientações médicas. 310 – lilás.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 –irregular- T: evite pedir favores, pois há chances de indisposições com os colegas e superiores. A: surpreenda a pessoa amada com um passeio especial. S: alimente-se melhor. 447 – creme.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 –estável - T: aproveite o tempo livre para realizar uma atividade de lazer. A: curta cada momento ao lado de quem você ama. S: cuide mais de você mesmo. 177 – marinho.





PEIXES – 20/02 A 20/03 –irregular - T: não descuide de seus bens, pois alguém tentará enganá-lo. A: uma pessoa distante vai mexer com suas emoções. S: adote uma dieta equilibrada. 704 – amarela.





AS MULHERES nascidas neste dia são dotadas de ambição e de um sentimentalismo bastante vivo, se apresentam de forma franca e sincera. A honestidade é uma de suas qualidades de destaque, mas saberão ocultar atividades que exijam sigilo. Sentem-se bem quando estão ocupando seu tempo com trabalho. Colegas de trabalho e contatos sociais sentir-se-ão estimulados por sua energia ilimitada e brilho vital, além da sua disposição em trabalhar nos bastidores para fazer as coisas acontecerem.





OS HOMENS nascidos neste dia são inteligentes e capazes. Qualidades estas que podem assegurar o sucesso financeiro, pois empenham toda sua energia e seus esforços para alcançarem seus objetivos. Mostram imensa autoconfiança, possuem tendência a desprezar o perigo e subestimar seus adversários. Seguros quanto à capacidade de realizar metas, sonham com esquemas ambiciosos para si e para qualquer grupo do qual faça parte.





AS PESSOAS nascidas neste dia são ambiciosas, francas e sinceras. A honestidade é uma de suas qualidades de destaque, mas saberão ocultar atividades que exijam sigilo. Sentem-se bem quando estão ocupando seu tempo com trabalho. Colegas de trabalho e contatos sociais se sentirão estimulados por sua energia ilimitada e brilho vital, além da sua disposição em trabalhar nos bastidores para fazer as coisas acontecerem.





"O que mais desespera, não é o impossível. Mas o possível não alcançado."





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia